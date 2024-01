ONLINE: Stíhacie preteky žien na 10 km v Oberhofe, Svetový pohár v biatlone (LIVE)

1.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)2.Franziska Preussová (GER) +4,03.Sophie Chauveauová (FRA) +5,04.Anna Magnussonová (SWE) +18,05.Janina Hettichová-Walzová (GER) +24,06.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +28,07.Lisa Vittozziová (ITA) +31,08.Jeanne Richardová (FRA) +34,09.Lou Jeanmonnotová (FRA) +39,010.Julia Simonová (FRA) +41,011.Elvira Öbergová (SWE) +42,012.Mona Brorssonová (SWE) +47,013.Vanessa Voigtová (GER) +53,014.Samuela Comolová (ITA) +54,015.Sophia Schneiderová (GER) +54,016.Lena Häckiová-Grossová (SUI) +59,017.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:00,018.Linn Perssonová (SWE) +1:07,019.Anamarija Lampičová (SLO) +1:10,020.Polona Klemenčičová (SLO) +1:17,021.Selina Grotianová (GER) +1:22,022.Lotte Lieová (BEL) +1:23,023.Sara Anderssonová (SWE) +1:28,024.Amy Basergaová (SUI) +1:32,025.Regina Ermitsová (EST) +1:37,026.Tuuli Tomingasová (EST) +1:45,027.Anastasija Merkušynová (UKR) +1:45,028.Océane Michelonová (FRA) +1:46,029.Michela Carraraová (ITA) +1:46,030.Anna Gandlerová (AUT) +1:54,031.Lidiia Zhurauskaiteová (LTU) +1:54,032.Julija Džimová (UKR) +1:55,033.Hanna Kebingerová (GER) +1:57,034.Anastasia Tolmačevová (ROU) +1:57,035.Marit Ishol Skoganová (NOR) +2:02,036.Juni Arnekleivová (NOR) +2:05,037.Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +2:07,038.Chrystyna Dmytrenková (UKR) +2:07,039.Ema Kapustová (SVK) +2:08,040.Alina Stremousová (MDA) +2:11,042.Suvi Minkkinenová (FIN) +2:12,043.Natalia Sidorowiczová (POL) +2:13,044.Susan Külmová (EST) +2:13,045.Baiba Bendiková (LAT) +2:14,046.Deedra Irwinová (USA) +2:18,047.Karoline Erdalová (NOR) +2:22,048.Anna Mąková (POL) +2:23,050.Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +2:27,051.Lea Meierová (SUI) +2:33,052.Hanna Öbergová (SWE) +2:34,053.Anna Juppeová (AUT) +2:40,054.Joanna Jakielová (POL) +2:40,055.Valentina Dimitrovová (BUL) +2:42,056.Darcie Mortonová (AUS) +2:42,057.Anika Kožicová (CRO) +2:45,058.Hannah Auchentallerová (ITA) +2:46,060.Lisa Theresa Hauserová (AUT) +2:53,0