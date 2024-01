ONLINE: Šprint žien na 7,5 km dnes (Ruhpolding, Svetový pohár 2023/24) LIVE

Prehľad

1.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 592 b2.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) 501 b3.Elvira Öbergová (SWE) 473 b4.Lisa Vittozziová (ITA) 456 b5.Julia Simonová (FRA) 438 b6.Franziska Preussová (GER) 433 b7.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 390 b8.Lou Jeanmonnotová (FRA) 355 b9.Vanessa Voigtová (GER) 348 b10.Lena Häckiová-Grossová (SUI) 340 b...56.Ema Kapustová (SVK) 31 b1.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 257 b2.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) 229 b3.Elvira Öbergová (SWE) 180 b4.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 176 b5.Lisa Vittozziová (ITA) 173 b6.Franziska Preussová (GER) 161 b7.Lou Jeanmonnotová (FRA) 148 b8.Julia Simonová (FRA) 142 b9.Lena Häckiová-Grossová (SUI) 123 b10.Vanessa Voigtová (GER) 120 b..67.Ema Kapustová (SVK) 2 b1.Vanessa Voigtová (GER)2.Samuela Comolová (ITA)3.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)4.Baiba Bendiková (LAT)5.Karoline Offigstad Knottenová (NOR)6.Lotte Lieová (BEL)7.Tuuli Tomingasová (EST)8.Julija Džimová (UKR)9.Lena Häckiová-Grossová (SUI)10.Joanna Jakielová (POL)11.Polona Klemenčičová (SLO)12.Elvira Öbergová (SWE)13.Anastasia Tolmačevová (ROU)14.Amy Basergaová (SUI)15.Janina Hettichová-Walzová (GER)16.Alina Stremousová (MDA)17.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)18.Tamara Steinerová (AUT)19.Emma Lunderová (CAN)20.Hanna Öbergová (SWE)21.Rebecca Passlerová (ITA)22.Lou Jeanmonnotová (FRA)23.Jeanne Richardová (FRA)24.Juni Arnekleivová (NOR)25.Anna Gandlerová (AUT)26.Lisa Vittozziová (ITA)27.Deedra Irwinová (USA)28.Franziska Preussová (GER)30.Linn Perssonová (SWE)31.Susan Külmová (EST)32.Julia Simonová (FRA)33.Anna Mąková (POL)34.Anamarija Lampičová (SLO)35.Lisa Theresa Hauserová (AUT)36.Mona Brorssonová (SWE)37.Michela Carraraová (ITA)38.Anna Magnussonová (SWE)39.Suvi Minkkinenová (FIN)40.Nadia Moserová (CAN)41.Marit Ishol Skoganová (NOR)43.Sophia Schneiderová (GER)44.Elisa Gasparinová (SUI)45.Sophie Chauveauová (FRA)46.Darcie Mortonová (AUS)47.Aita Gasparinová (SUI)48.Jackie Garsová (USA)50.Aoi Satová (JPN)51.Ljubov Kypjačenkovová (UKR)52.Natalia Sidorowiczová (POL)53.Andreea Mezdreaová (ROU)54.Lora Hristovová (BUL)55.Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)56.Océane Michelonová (FRA)57.Olena Horodná (UKR)58.Noora Kaisa Keränenová (FIN)59.Anna Juppeová (AUT)60.Alla Ghilenková (MDA)61.Regina Ermitsová (EST)62.Jekatěrina Avvakumovová (KOR)63.Sara Anderssonová (SWE)64.Mária Remeňová (SVK)65.Ema Kapustová (SVK)66.Venla Lehtonenová (FIN)67.Benita Peifferová (CAN)68.Kelsey Joan Dickinsonová (USA)69.Anika Kožicová (CRO)70.Hanna Kebingerová (GER)71.Polina Jegorovová (KAZ)72.Valentina Dimitrovová (BUL)73.Maren Kirkeeideová (NOR)74.Lidiia Zhurauskaiteová (LTU)75.Sandra Bulinová (LAT)76.Lena Repincová (SLO)77.Natalja Kočerginová (LTU)78.Beatrice Trabucchiová (ITA)79.Lea Meierová (SUI)80.Emily Dicksonová (CAN)81.Daniela Kadevová (BUL)82.Sonja Leinamová (FIN)83.Chloe Levinsová (USA)84.Nadija Bielkinová (UKR)85.Aljona Makarovová (MDA)86.Un-čong Ko (KOR)88.Judita Traubaiteová (LTU)89.Johanna Talihärmová (EST)90.Annija Keita Sabuleová (LAT)91.Daria Gembická (POL)92.Hannah Auchentallerová (ITA)93.Olga Poltoraninová (KAZ)94.Julia Tannheimerová (GER)95.Marija Zdravkovová (BLR)96.Zuzana Remeňová (SVK)97.Živa Klemenčičová (SLO)98.Elena Chirkovová (ROU)99.Hikaru Fukudová (JPN)100.Dunja Zdoucová (AUT)