Sprinty se doposud odjely tři. Na úvod sezony se z vítězství radovala Francouzka, v rakouském Hochfilzenu nenašla přemožitelku vedoucí žena disciplínya ve švýcarském Lenzerheide oslavila triumf nejlepší biatlonistka aktuálního ročníku. Nejlepší české umístění ve sprintu je deváté místoz Lenzerheide.1.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) 205 b2.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 167 b3.Elvira Öbergová (SWE) 150 b4.Lisa Vittozziová (ITA) 137 b5.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 136 b6.Lou Jeanmonnotová (FRA) 116 b7.Julia Simonová (FRA) 111 b8.Lena Häckiová-Grossová (SUI) 98 b9.Vanessa Voigtová (GER) 92 b10.Juni Arnekleivová (NOR) 91 b...