Dravý beh a spoľahlivá streľba. Bátovská Fialková podala v stíhačke výborný výkon

Bátovská-Fialková sa od úvodu zaradila k najlepším. Vyšla jej už prvá streľba, na ktorej sa vyhla chybe. Celkovo minula len jeden terč a po prvých štyroch kilometroch poskočila do prvej desiatky. Darilo sa jej aj v bežeckej časti, v ktorej patrila k najlepším.

Jej bežecký čas bol napokon štvrtý najlepší. Do cieľa napokon prišla s 36-sekundovou stratou na víťazku. Pre slovenskú reprezentantku to bolo druhé najlepšie umiestnenie po treťom mieste v decembrovej stíhačke v Annecy.

"Nečakala som, že sa môže až takto výrazne posunúť. Klobúk dolu pred jej výkonom a pred tým, že si zachovala chladnú myseľ na strelnici. Už po prvej ležke som si povedala, že to môže byť dobré. Paulína potrebuje na úvod čisté položky, aby sa "chytila."

Potom videla, že má na to. Dnes sa zosúladilo veľa vecí dokopy a vyústilo to do skvelého výsledku," uviedla bývalá reprezentantka SR a sestra Bátovskej-Fialkovej Ivona v štúdiu STVR.

Druhá zo Sloveniek v štartovom poli Anastasia Kuzminová spravila šesť chýb na strelnici a napokon ju klasifikovali na 55. mieste so stratou 4:53,6 min.