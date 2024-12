Najlepší výsledok sezóny. Bátovská Fialková v stíhačke siahala na elitnú desiatku

Preussová vyštartovala do pretekov z druhej priečky so sekundovým mankom na víťazku šprintu Justine Braisazovú-Bouchetovú.

Iba tesne sa nekvalifikovala do nedeľných pretekov s hromadným štartom (14.45 h).

Napokon to vyšlo. Som veľmi spokojná, mohla to celé dopadnúť aj úplne inak," uviedla víťazka pre ARD.

"Boli to mega ´cool´ preteky. Záverečná streľba bola pre mňa výzvou a trochu som sa bála Julie.

Slovenka cítila šancu na dobrý výsledok. V záverečnej streľbe však minula dva terče, musela ísť do dvoch trestných okruhov a klesla priebežne na 17. miesto.

Potom na trati predbehla tri konkurentky, napokon v tesnom finiši dve pozície stratila a skončila 16.

Iba fotofiniš ju delil od 14. priečky, na trinástu pozíciu, ktorá by stačila na účasť v massových pretekoch, jej napokon chýbala len jedna sekunda. Na trati zaznamenala štvrtý najlepší bežecký čas.

Patrične som si to užila

"Dnes sa mi bežalo veľmi dobre, cítila som sa dobre na lyžiach, aj som si to patrične užila.

Prvé tri čisté položky boli skvelé, fakt ma to bavilo, no na poslednej streľbe som to zasa neustála.

Bolo tam už veľké chcenie, únava z pretekov a rýchleho ´bežáku´ urobili svoje. Veľmi som sa chvela, takže stojku som nezvládla. Mrzí ma to, mohla som to tam trochu dlhšie podržať.

Aj tak je to najlepší výsledok sezóny, z čoho sa teším a na tento výkon som patrične hrdá," uviedla pre portál slovenskybiatlon.sk 32-ročná Slovenka, ktorá plánuje vynechať nasledujúce januárové preteky v nemeckom Oberhofe.