Nešli mi nohy, ruky, nič, hovoril sklamaný Sklenárik. Nórsky finišman zlyhal na strelnici

"Pocit na trati bol hrozný. Vôbec mi nohy nešli, ruky, nič. Týždeň a pol pauza medzi pretekmi je veľa. Budeme si to musieť s trénerom prejsť, kde nastala chyba.

Na strelnici toho bolo tiež veľa, štyri dobíjania sú moc na to, aby sme mohli súťažiť so špičkou. Sklamanie," zhodnotil Tomáš Sklenárik, ktorý sa na trati predstavil ako prvý zo Slovákov.

Adamov sa snažil bežecky dostihnúť predposledných Lotyšov. V ležke mu hrozilo trestné kolo, nakoniec trikrát úspešne opravil. V stoji sa už trestnému kolu nevyhol a bolo jasné, že Slováci sa už vo výsledkovej listine iba ťažko posunú vyššie.

"Na strelnici to nepadalo, absolútne som nemal svoj deň. Bežecky to tiež išlo zle. Aj také dni však musia byť, verím, že nabudúce v Annecy to bude lepšie," vyjadril sa Adamov, ktorý odovzdával v náročnej pozícii Cesnekovi.

Ten na svojej prvej streleckej položke dvakrát dobíjal a Slováci za 21. Litvou zaostávali už o vyše minútu. Cesnek ešte odstrieľal stojku s jednou opravou, ale potom bol predstihnutý o kolo a do záverečného ho už nepustili.

Slovenských reprezentantov nakoniec museli organizátori stiahnuť z trate a obsadili tak 22. priečku.