Česká biatlonistka sa teší z triumfu po troch rokoch, Bátovskej Fialkovej nevyšla streľba

Davidová uspela v sobotu vďaka kvalitnému behu a bezchybnej streľbe. Vybojovala tretie víťazstvo v kariére v prestížnom seriáli, keď nadviazala na prvenstvá v šprinte v ročníku 2018/19 a individuálnych vytrvalostných pretekoch v Östersunde v sezóne 2021/22.

"Tak spokojná som už dlho nebola. Už som takmer zabudla, aký je to pocit," povedala Davidová pre Českú televíziu.

"Je to moja asi najviac vydretá medaila. Veľmi si to vážim, ale ešte to nie som schopná vstrebať. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi za uplynulé dva roky písali, že na mňa nezabudli a že nado mňou nezlomili palicu."

V minulej sezóne si pritom ani raz nezapísala dve strelecké nuly v šprinte. Na pódiu opäť chýbali Nórky a aj Francúzky, víťazka stredajších skrátených vytrvalostných pretekov Lou Jeanmonnotová skončila na 17. mieste. Öbergová sa vďaka druhému miestu obliekla do žltého dresu líderky SP.

Paulína Bátovská Fialková chcela zabojovať o nedeľný massový štart. Potvrdila, že bežecky je pripravená výborne, no o lepší výsledok ju pripravila streľba. V ležke minula dva terče, v streľbe v stoji zaváhala raz, čo jej v sumári stačilo na 54. miesto.