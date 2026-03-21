ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Holmenkollene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen stíhacími pretekmi mužov na 12,5 km.
Do stíhačky sa prebojoval zo Slovákov len Martin Maťko.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Holmenkollen, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
21.03.2026 o 16:15
Stíhacie preteky mužov 12,5 km, Holmenkollen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Sturla Holm Lægreid (NOR)
2. Emilien Jacquelin (FRA) +4,0
3. Eric Perrot (FRA) +5,0
4. Martin Ponsiluoma (SWE) +19,0
5. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +28,0
6. Johan-Olav Botn (NOR) +31,0
7. Sebastian Samuelsson (SWE) +35,0
8. Philipp Nawrath (GER) +36,0
9. Isak Frey (NOR) +49,0
10. Michal Krčmář (CZE) +55,0
11. Campbell Wright (USA) +58,0
12. Philipp Horn (GER) +1:06,0
13. Justus Strelow (GER) +1:08,0
14. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:12,0
15. Oscar Lombardot (FRA) +1:12,0
16. Mikuláš Karlík (CZE) +1:18,0
17. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:20,0
18. Niklas Hartweg (SUI) +1:22,0
19. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +1:27,0
20. Martin Uldal (NOR) +1:27,0
21. Rihards Lozbers (LAT) +1:31,0
22. Didier Bionaz (ITA) +1:34,0
23. Lukas Hofer (ITA) +1:38,0
24. Franz Schaser (GER) +1:41,0
25. Ole Suhrke (NOR) +1:43,0
26. Anton Vidmar (SLO) +1:44,0
27. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) +1:49,0
28. Tero Seppälä (FIN) +1:49,0
29. Kristo Siimer (EST) +1:50,0
30. Jeremy Finello (SUI) +1:50,0
31. Joscha Burkhalter (SUI) +1:52,0
32. Gaëtan Paturel (FRA) +1:55,0
33. Dmitrij Šamajev (ROU) +1:58,0
34. Vytautas Strolia (LTU) +1:59,0
35. Fabien Claude (FRA) +2:00,0
36. Viktor Brandt (SWE) +2:04,0
37. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +2:05,0
38. George Coltea (ROU) +2:05,0
39. Martin Maťko (SVK) +2:06,0
40. Sebastian Stalder (SUI) +2:06,0
41. Tuomas Harjula (FIN) +2:08,0
42. Arttu Heikkinen (FIN) +2:08,0
43. Vladimir Iliev (BUL) +2:10,0
44. Patrick Braunhofer (ITA) +2:12,0
45. Vítězslav Hornig (CZE) +2:14,0
46. Pavel Magazejev (MDA) +2:15,0
47. Krešimir Crnković (CRO) +2:16,0
48. Elias Seidl (GER) +2:21,0
49. Paul Schommer (USA) +2:23,0
50. Renars Birkentals (LAT) +2:25,0
51. Jesper Nelin (SWE) +2:26,0
52. Mark-Markos Kehva (EST) +2:27,0
53. Maxime Germain (USA) +2:30,0
54. Nicola Romanin (ITA) +2:33,0
55. Lucas Fratzscher (GER) +2:37,0
56. Dominik Unterweger (AUT) +2:39,0
57. Maksim Fomin (LTU) +2:40,0
58. Leonhard Pfund (GER) +2:41,0
59. Malte Stefansson (SWE) +2:41,0
60. Adam Runnalls (CAN) +2:42,0
Poradie disciplíny
1. Eric Perrot (FRA) 337 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 314 b
3. Tommaso Giacomel (ITA) 296 b
4. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 294 b
6. Johan-Olav Botn (NOR) 251 b
6. Emilien Jacquelin (FRA) 248 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 243 b
8. Quentin Fillon Maillet (FRA) 242 b
9. Fabien Claude (FRA) 205 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 239 b
...
83. Martin Maťko (SVK) 2 b
Poradie SP
1. Eric Perrot (FRA) 1123 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 855 b
3. Sturla Holm Lægreid (NOR) 839 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 828 b
5. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
6. Emilien Jacquelin (FRA) 761 b
7. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 660 b
8. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 644 b
9. Quentin Fillon Maillet (FRA) 640 b
10. Martin Ponsiluoma (SWE) 627 b
...
71. Jakub Borguľa (SVK) 22 b
102. Martin Maťko (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov mužov na 12,5km. Dejiskom pretekov je nórsky Holmenkollen.
Dnes uvidíme poslednú stíhačku sezóny. Rozhodne sa v nej o držiteľovi malého krištáľového glóbusu. Najlepšie karty má zatiaľ Eric Perrot, ktorý má na konte 337 bodov. Jeho najväčším konkurentom bude s 314 bodmi Sebastian Samuelsson. Matematickú šancu má stále aj Johannes Dale-Skjevdal (294), Johan-Olav Botn (251) a Emilien Jacquelin (248).
