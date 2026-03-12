ONLINE: Šprint mužov v Otepää dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v estónskom stredisku Otepää šprintom mužov na 10 km. V akcii budú aj slovenskí reprezentanti.
Na štart sa postavia traja Slováci - Jakub Borguľa, Martin Maťko a Artur Ischakov.
Kde sledovať biatlon?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Šprint mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Otepää, naživo, LIVE, štvrtok, výsledky)
Biatlon 2025
12.03.2026 o 15:15
Šprint mužov 10 km, Otepää
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Tommaso Giacomel (ITA) 309 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 274 b
3. Eric Perrot (FRA) 241 b
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 202 b
5. Johan-Olav Botn (NOR) 200 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 196 b
7. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 191 b
8. Philipp Nawrath (GER) 191 b
9. Martin Ponsiluoma (SWE) 185 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 176 b
...
63. Jakub Borguľa (SVK) 10 b
Poradie SP
1. Eric Perrot (FRA) 999 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 723 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 707 b
5. Sturla Holm Lægreid (NOR) 569 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 563 b
7. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 559 b
8. Martin Ponsiluoma (SWE) 550 b
9. Quentin Fillon Maillet (FRA) 540 b
10. Emilien Jacquelin (FRA) 536 b
...
84. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
98. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu mužov na 10km. Dejiskom pretekov je estónske Otepää.
Zo zlatej medaily v tejto disciplíne sa na olympiáde tešil Quentin Fillon Maillet. Striebro a bronz putovali do Nórska zásluhou Vetleho Sjaastada Christiansena a Sturlu Holma Laegreida. Uvidíme aké bude dnešné zloženie pódia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:15.