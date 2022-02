Strava v karanténe sa nedá jesť. Každý deň plačem, vraví Ruska

Miesto toho však skončila v karanténe. Či sa ešte na olympijských hrách predstaví nie je jasné. V izolácii sa začalo jej trápenie. Ľudia, ktorí sú v karanténe, nesmú opustiť svoju izbu. Organizátori na to veľmi dbajú.

Vo Svetovom pohári so ženskou štafetou zakaždým skončila do tretej priečky. Aj v Pekingu verila, že na zimných olympijských hrách môže bojovať o medailu.

BRATISLAVA. Keď po prílete do Pekingu zistila, že má pozitívny test na covid-19, ostala Valerija Vasnecovová nemilo prekvapená. Ruská biatlonistka bola v tejto sezóne stabilnou účastníčkou miešanej aj ženskej štafety.

Hoci sa dožadovala nejakej zmeny, stále jej nosili to isté. „Tak týmto ma tu kŕmia na raňajky, obed aj večeru už päť dní,“ napísala k fotografii, ktorú zverejnila na sociálnej sieti Instagram.

Po pár dňoch v karanténe sa jej stav zhoršil.

Trápia ju bolesti žalúdka, má kruhy pod očami a zoslabla. „Chcem, aby sa to už skončilo. Každý deň plačem. Nevládzem,“ priznala.

V prípade, že by biatlonistka mala dva negatívne testy v rozpätí 24 hodín, môže sa zapojiť do súťaží. Je však otázne v akej forme by po tejto karanténe nastúpila.

Na druhý deň po zverejnení jej statusu, sa kvalita stravy zlepšila. V sobotu mala na raňajky aj jogurt a kúsky lososa.

Miešaná štafeta Ruského olympijského výboru si v sobotu vybojovala bronzové medaily, keď nestačila len na Francúzov a víťazných Nórov.

