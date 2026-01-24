Molentová doplatila na slabší beh. Na ME junioriek jej tesne ušla ďalšia medaila

ME juniorov v biatlone 2026
Výsledky - rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km:
1.
Manca Casermanová
Slovinsko
41:31,2 min
(1)
2.
Anna Millingerová
Rakúsko
+ 31,0 s
(1)
3.
Ester Volfová
Lotyšsko
+ 36,9 s
(3)
4.
Tamara Molentová
Slovensko
+ 40,7 s
(0)
Slovenská biatlonistka Tamara Molentová bola blízko k získaniu ďalšieho cenného kovu na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre.
V rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila štvrtú priečku, keď po čistej streľbe stratila na medailu necelé štyri sekundy. Zlato získala Slovinka Manca Casermanová.
„Som veľmi rada, že na pretekoch z toho vyšlo štvrté miesto a že som zvládla hlavne streľbu čisto. Na trati som sa cítila so silami dobre. Súperky boli na poslednom úseku rýchlejšie a stratila som tam na nich dosť sekúnd.
Začalo snežiť, čiže to bolo iné pri piatkovom testovaní lyží a na trati to bolo náročnejšie. Celkovo som veľmi rada, že to je opäť výsledok do šiesteho miesta a mohli sme sa všetci v celom tíme tešiť z malého pódia,“ uviedla Molentová pre slovenskybiatlon.sk.
Ďalšiu Slovenku Michaelu Strakovú klasifikovali s troma chybami na 24. pozícii (+1:53,3 min.), Veronika Michalechová obsadila 38. priečku (+2:30,2). Eliška Molnárová bola 45. (+3:02,0) a Ema Zvarová 71. (+5:08,1).