Molentová doplatila na slabší beh. Na ME junioriek jej tesne ušla ďalšia medaila

Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
TASR|24. jan 2026 o 13:36
Slovenka mala čistú streľbu.

ME juniorov v biatlone 2026

Výsledky - rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km:

1.

Manca Casermanová

Slovinsko

41:31,2 min

(1)

2.

Anna Millingerová

Rakúsko

+ 31,0 s

(1)

3.

Ester Volfová

Lotyšsko

+ 36,9 s

(3)

4.

Tamara Molentová

Slovensko

 + 40,7 s

(0)

Slovenská biatlonistka Tamara Molentová bola blízko k získaniu ďalšieho cenného kovu na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre.

V rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila štvrtú priečku, keď po čistej streľbe stratila na medailu necelé štyri sekundy. Zlato získala Slovinka Manca Casermanová.

„Som veľmi rada, že na pretekoch z toho vyšlo štvrté miesto a že som zvládla hlavne streľbu čisto. Na trati som sa cítila so silami dobre. Súperky boli na poslednom úseku rýchlejšie a stratila som tam na nich dosť sekúnd.

﻿Začalo snežiť, čiže to bolo iné pri piatkovom testovaní lyží a na trati to bolo náročnejšie. Celkovo som veľmi rada, že to je opäť výsledok do šiesteho miesta a mohli sme sa všetci v celom tíme tešiť z malého pódia,“ uviedla Molentová pre slovenskybiatlon.sk.

Ďalšiu Slovenku Michaelu Strakovú klasifikovali s troma chybami na 24. pozícii (+1:53,3 min.), Veronika Michalechová obsadila 38. priečku (+2:30,2). Eliška Molnárová bola 45. (+3:02,0) a Ema Zvarová 71. (+5:08,1).

Biatlon

