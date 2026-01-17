Do stíhačky sa prebojovali dve Slovenky. Bátovská Fialková chce zaútočiť na desiatku

Paulína Bátovská Fialková počas šprintu v Ruhpoldingu.
Paulína Bátovská Fialková počas šprintu v Ruhpoldingu. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Pozrite si nomináciu Slovenska na stíhacie preteky žien v nemeckom Ruhpoldingu.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 12.30 h sa predstavia v stíhacích pretekoch ženy.

Slovensko bude reprezentovať dvojica pretekárok - Paulína Bátovská Fialková a Anastastia Kuzminová.

V šprinte sa najviac darilo prvej menovanej, keď dokázala napriek chybe na strelnici skončiť na 12. mieste so stratou 49,1 sekundy na víťaznú Švédku Hannu Öbergovú.

Bátovská Fialková sa tak dostane na trať zo Sloveniek ako prvá.

Ako druhá a posledná zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá má štartové číslo 29. Na víťazku šprintu stratila 1:17 minúty.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Ruhpoldingu

Číslo

Meno

Krajina

Strata na líderku

12

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 49 s

29

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 1:17 min

