Biatlonistov čaká v Estónsku šprint. Prvý Slovák na trati bude mať smolné číslo

12. mar 2026 o 12:00
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint mužov v estónskom stredisku Otepää.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää individuálnymi pretekmi. Vo štvrtok (13. marca) sa od 15.15 h predstavia muži v šprinte.

Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárok v zložení Jakub Borguľa, Martin Maťko a Artur Ischakov.

Prekety otvorí s jednotkou Kazach Vladislav Kirejev. V úvode šprintu vyštartuje aj prvý z tria Slovákov, Jakub Borguľa bude mať číslo 13.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zvyšní dvaja Slováci sa dostanú na trať v druhej polovici pretekov. Maťko s číslom 67 a Ischakov bude mať na hrudi číslo 88.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla pre šprint mužov v Otepää

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

13

Jakub Borguľa

Slovensko

15:21:30 h

67

Martin Maťko

Slovensko

15:48:30 h

88

Artur Ischakov

Slovensko

15:59:00 h

Biatlon

dnes 12:00
