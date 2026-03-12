Biatlonistov čaká v Estónsku šprint. Prvý Slovák na trati bude mať smolné číslo

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää individuálnymi pretekmi. Vo štvrtok (13. marca) sa od 15.15 h predstavia muži v šprinte.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárok v zložení Jakub Borguľa, Martin Maťko a Artur Ischakov.
Prekety otvorí s jednotkou Kazach Vladislav Kirejev. V úvode šprintu vyštartuje aj prvý z tria Slovákov, Jakub Borguľa bude mať číslo 13.
Zvyšní dvaja Slováci sa dostanú na trať v druhej polovici pretekov. Maťko s číslom 67 a Ischakov bude mať na hrudi číslo 88.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre šprint mužov v Otepää
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
13
Jakub Borguľa
Slovensko
15:21:30 h
67
Martin Maťko
Slovensko
15:48:30 h
88
Artur Ischakov
Slovensko
15:59:00 h