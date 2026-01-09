Športovci za Ukrajinu reagujú na Fourcada. V podstate podporil vojnu, povedal predseda

Martin Fourcade.
Martin Fourcade. (Autor: TASR)
9. jan 2026 o 19:38
Vyzvali bývalého francúzskeho biatlonistu Martina Fourcada, aby prestal podporovať zrušenie dištancu pre Rusov.

Skupina pod názvom Športovci za Ukrajinu (Athletes for Ukraine) vyzvala bývalého francúzskeho biatlonistu Martina Fourcada, aby prestal podporovať zrušenie dištancu pre ruských športovcov.

V liste jej predsedu Jensa Steinigena sa uvádza, že účasť Rusov ako neutrálnych športovcov by podporila ruskú inváziu na Ukrajinu a porušila mierovú misiu Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Ruskí a bieloruskí športovci majú od začiatku invázie v roku 2022 zakázané súťažiť v biatlone podľa rozhodnutia riadiaceho orgánu IBU. Fourcade je členom komisie športovcov MOV od roku 2022.

MOV umožňuje Rusom a Bielorusom súťažiť na olympijských hrách so štatútom neutrálnych športovcov po prísnom procese overovania.

Fourcade bol veľmi kritický voči ruskému tímu v súvislosti s dopingom, ale od roku 2023 podporuje návrat ruských a bieloruských športovcov do svetového športu. IBU zákaz nezrušila a Rusko sa obrátilo na Športový arbitrážny súd.

Steinigen povedal, že každý, kto podporil Rusov, v podstate podporil vojnu. Pozval Fourcada, aby sa pripojil k skupine a pozrel sa na dôsledky vojny na Ukrajine.

„Musíme spolupracovať, aby sme zabránili Rusku využívať medzinárodný biatlon na vojenskú propagandu, ako sa to pravidelne dialo v minulosti a bude sa diať aj naďalej, ak sa ruskí športovci vrátia do medzinárodného športu,“ uvádza sa v liste.

Skupinu Športovci za Ukrajinu založili v marci 2022 špičkoví športovci vrátane olympijských víťazov Felixa Locha (sánkovanie), Marie Rieschovej (alpské lyžovanie) a Michaela Greisa (biatlon). Medzi jej členov patrí aj francúzsky olympijský víťaz v biatlone Quentin Fillon Maillet. Informovala agentúra DPA.

dnes 19:38
