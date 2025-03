Beh čistá katastrofa a streľba ešte horšie, kajal sa. Horší ako Slovák bol iba Číňan

Zatiaľ čo Cesnek predviedol dva nepresné výstrely z desiatich, Sklenárik sa pomýlil až päťkrát. Päť chýb okrem neho už nemal žiadny iný biatlonista.

"Hrôza. Beh čistá katastrofa a streľba ešte horšie. Neviem, čo na to mám povedať. Trať bola celkom dobrá. Myslím si, že organizátori to zvládli. Klobúk dolu. Neviem, prečo som urobil tie chyby na strelnici. Ak by som to vedel, neurobím ich," povedal Sklenárik smutným tónom pre STVR.