Bátovská Fialková: Viac ako streľba ma trápi, že sa neviem spoľahnúť na rýchle nohy

Tréner Martin Bajčíčák neskrýval pred vytrvalostnými pretekmi žien na 15 km pozitívnu náladu. Ženská štafeta finišovala na ôsmom mieste, v miešanej štafete skončilo slovenské kvarteto desiate.
„Teším sa z dvoch umiestnení v najlepšej desiatke. Výborná streľba a myslím si, že aj slušný beh. Tešíme sa, že to takto začalo a posúvame hranice. Vo vytrvalostných pretekoch bude dôležitá streľba,“ povedal v rozhovore pre STVR.
Zažiarila Ema Kapustová, ktorá cez víkend vybielila všetkých tridsať terčov. Nedeľňajšiu stojku zvládla za devätnásť sekúnd. „Je to výborné,“ povedal.
Žiaľ, slovenské biatlonistky jeho slová nenaplnili. Na náročnej strelnici v Östersunde spravili až príliš veľa chýb.
Hlúpe chyby
„Aj majster tesár sa utne,“ smutne zhodnotila svoj výkon spomínaná ostrieľaná strelkyňa Kapustová.
Dvadsaťdvaročnú reprezentantku nepodržala streľba v stoji, kde chybovala až päťkrát a umiestnila sa na 82. priečke.
„Toľko chýb ako dnes som nespravila za celú prípravu. Verím, že sa z toho poučím. Boli to veľmi hlúpe chyby z mojej strany. Musím to hodiť za hlavu a oprieť sa o to, čo je moja silná stránka,“ komentovala pre Slovenský biatlon.
Najvyššie sa umiestnila Paulína Bátovská Fialková, ktorá obsadila 74. miesto so siedmimi ranami mimo. Zuzana Remeňová skončila o jedno miesto za ňou (6 trestných minút).
Veľké sklamanie
Bátovská Fialková rozbehla preteky sľubne. Prvú streleckú položku v ľahu vybielila a držala sa na deviatom mieste. V stojke však pridala prvé chyby, ktoré sa postupne nabaľovali a biatlonistka sa vo výsledkovej listine prepadala.
„Som sklamaná. Nikto nejde do pretekov s tým, že nechce uspieť. Ja som chcela, ale nevyšlo to. Sklamaná som aj z behu aj zo streľby. Dnes bolo ťažké vyrovnať sa s točivým vetrom na streľbe v ľahu.
Keďže som však prvú streľbu zvládla, myslela som si, že viem ako na to. No na druhej to už nevyšlo a stojky boli úplne ťažké. Nevedela som ich udýchať.
Viac ako streľba ma trápi, že sa neviem spoľahnúť na rýchle nohy. Verím, že preteky za pretekmi to raz klikne a budem naspäť,“ uviedla pre Slovenský biatlon.
Bátovská Fialková zaznamenala 36. bežecký čas.
Vietor menil smer
Strelnica zradila aj skúsenú Anastasiu Kuzminovú, ktorá minula dovedna deväť terčov a skončila 92.
„Bežecky to vyzeralo sľubne, ale podľa toho sa dnes nehodnotí výsledok. Z mojej strany to bola absolútne nezvládnutá streľba. Veľmi som sa sústredila na to, aby som bola opatrná na meniaci sa smer vetra.
Mala som trošku dlhšiu skúšobnú streľbu pred pretekmi a dala som si záležať, aby bola dobrá. Dosiahla som to a na streľbe v stoji mi ušla iba jedna rana. Nebol žiadny náznak toho, že streľba môže byť dnes mojou slabou stránkou.
Moja opatrnosť a chuť potvrdiť streleckú formu bola dnes nesprávnou voľbou. Naozaj ma to veľmi mrzí,“ uviedla skúsená biatlonistka.
Urobila si svoju robotu
Vytrvalostné preteky vyhrala Dorothea Wiererová z Talianska, ktorá sa na prvé miesto dostala vďaka silnému finišu iba o tri desatiny sekundy.
Tridsaťpäťročná Wiererová ukázala, že má stále rýchlosť a na strelnici ťažila z bohatých skúseností.
Na prvých dvoch položkách síce minula po jednom terči, no na ďalších dvoch bola stopercentná a začala sťahovať manko na súperky.
„Pre mňa je to neuveriteľné! Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa ešte vrátim na pódium. A už vôbec nie dnes – ráno som sa zobudila trochu chorá a celú noc som ani oka nezažmúrila. Hlavou mi išlo tisíc vecí.
Je to pre mňa úplné šialenstvo, ale zároveň mám obrovskú radosť za svoj tím aj všetkých ľudí okolo mňa. Toto leto bolo jedno z najťažších za všetky tie roky, takže som naozaj šťastná.
Dnes ráno som sa zobudila s takým zvláštnym pocitom. Rozprávala som sa s trénerom a povedal mi: ‚Sústreď sa na streľbu, možno to bude vonku naozaj tvrdé, ale urob si na strelnici svoju robotu.‘ Skúsila som to a myslím si, že to vyšlo skvele!
Na poslednom okruhu som ani nevedela, kto je predo mnou. Posledné dva okruhy ma tak veľmi bolel chrbát, že som sa snažila sústrediť len na nohy,“ povedala šťastná víťazka pre Medzinárodnú biatlonovú úniu.
Životný výsledok si zajazdila druhá Sonja Leinamová z Fínska a tretia Camille Benedová z Francúzska.