ONLINE: Štafeta mužov dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Štafeta mužov dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Jakub Borguľa.
Jakub Borguľa. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
7. mar 2026 o 12:40
Sledujte spolu s nami online prenos zo štafety mužov v rámci Svetového pohára v biatlone.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti štafetou mužov na 4x7,5 km.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárov v zložení Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov a Matej Badáň.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Štafeta mužob dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, sobota, výsledky)

Biatlon 2025
07.03.2026 o 15:40
Štafeta mužov 4×7,5 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety mužov na 4x7,5km. Dejiskom podujatia je fínske Kontiolahti.

Zo zlata sa na olympiáde tešilo Francúzsko. Striebro putovalo do Nórska a bronz do Švédska. Slovensko v pretekoch zastúpenie nemalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:40.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

