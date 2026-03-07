ONLINE: Štafeta mužov dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti štafetou mužov na 4x7,5 km.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárov v zložení Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov a Matej Badáň.
ONLINE: Štafeta mužob dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
07.03.2026 o 15:40
Štafeta mužov 4×7,5 km, Kontiolahti
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety mužov na 4x7,5km. Dejiskom podujatia je fínske Kontiolahti.
Zo zlata sa na olympiáde tešilo Francúzsko. Striebro putovalo do Nórska a bronz do Švédska. Slovensko v pretekoch zastúpenie nemalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:40.