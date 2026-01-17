ONLINE: Šprint mužov na 10 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Ruhpolding)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding šprintom mužov na 10 km. V akcii budú aj slovenskí reprezentanti.
Na štart sa postavia traja Slováci - Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Martin Maťko.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Šprint mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Ruhpolding, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
17.01.2026 o 14:30
Šprint mužov 10 km, Ruhpolding
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Anton Sinapov (BUL)
2. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
3. Emilien Claude (FRA)
4. Anton Vidmar (SLO)
5. Maksim Fomin (LTU)
6. Grzegorz Galica (POL)
7. Lucas Fratzscher (GER)
8. Zachary Connelly (CAN)
9. Mark-Markos Kehva (EST)
10. Dominik Unterweger (AUT)
11. Viktor Brandt (SWE)
12. Sverre Dahlen Aspenes (NOR)
13. Thierry Langer (BEL)
14. Bohdan Borkovskyj (UKR)
15. Pavel Magazejev (MDA)
16. Vytautas Strolia (LTU)
17. Olli Hiidensalo (FIN)
18. Lukas Hofer (ITA)
19. George Coltea (ROU)
20. Michal Krčmář (CZE)
21. Maxime Germain (USA)
22. Vítězslav Hornig (CZE)
23. Jakub Borguľa (SVK)
24. Vitalij Mandzyn (UKR)
25. Didier Bionaz (ITA)
26. David Zobel (GER)
27. Sondre Slettemark (GRL)
28. Isak Frey (NOR)
29. Mikuláš Karlík (CZE)
30. Simon Eder (AUT)
31. Vladislav Kirejev (KAZ)
32. Jesper Nelin (SWE)
33. Niklas Hartweg (SUI)
34. Tero Seppälä (FIN)
35. Adam Runnalls (CAN)
36. Fabien Claude (FRA)
37. Šimon Adamov (SVK)
38. Joscha Burkhalter (SUI)
39. Konrad Badacz (POL)
40. Jan Guńka (POL)
41. Sean Doherty (USA)
42. Oscar Lombardot (FRA)
43. Vladimir Iliev (BUL)
44. Sebastian Samuelsson (SWE)
45. Dženis Avdić (SRB)
46. Campbell Wright (USA)
47. Johannes Kühn (GER)
48. Martin Uldal (NOR)
49. Tomáš Mikyska (CZE)
50. Sturla Holm Lægreid (NOR)
51. Krešimir Crnković (CRO)
52. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
53. Lovro Planko (SLO)
54. Tommaso Giacomel (ITA)
55. Fabian Müllauer (AUT)
56. Quentin Fillon Maillet (FRA)
57. Patrick Braunhofer (ITA)
58. Eric Perrot (FRA)
59. Tuomas Harjula (FIN)
60. Martin Ponsiluoma (SWE)
61. Otto Invenius (FIN)
62. Philipp Nawrath (GER)
63. Renars Birkentals (LAT)
64. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
65. Miha Dovžan (SLO)
66. Emilien Jacquelin (FRA)
67. Rene Zahkna (EST)
68. Justus Strelow (GER)
69. Mihail Usov (MDA)
70. Anton Dudčenko (UKR)
71. Jeremy Finello (SUI)
72. Kristo Siimer (EST)
73. Dmitrij Šamajev (ROU)
74. Jacques Jefferies (GBR)
75. Malte Stefansson (SWE)
76. Sebastian Stalder (SUI)
77. Dmytro Pidručnyj (UKR)
78. Matic Repnik (SLO)
79. Henning Sjökvist (SWE)
80. Taras Lesjuk (UKR)
81. Paul Schommer (USA)
82. Konstantin Vasilev (BUL)
83. Jonáš Mareček (CZE)
84. Fabian Suchodolski (POL)
85. Nikita Romanov (LTU)
86. George Buta (ROU)
87. Mathias Riebli (SUI)
88. Blagoj Todev (BUL)
89. Jakob Kulbin (EST)
90. Maxim Makarov (MDA)
91. Jimi Klemettinen (FIN)
92. Edgars Mise (LAT)
93. Danilo Riethmüller (GER)
94. David Komatz (AUT)
95. Raul Flore (ROU)
96. Cchang Ku (CHN)
97. Sam Parmantier (BEL)
98. Marcus Bolin Webb (GBR)
99. César Beauvais (BEL)
100. Kirill Bauer (KAZ)
101. Phoenix Sparke (AUS)
102. Rasmus Schiellerup (DEN)
103. Martin Maťko (SVK)
104. Alexandr Muchin (KAZ)
105. Du-čin Čchoi (KOR)
106. Nikita Cigak (LTU)
107. Logan Pletz (CAN)
1. Anton Sinapov (BUL)
2. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
3. Emilien Claude (FRA)
4. Anton Vidmar (SLO)
5. Maksim Fomin (LTU)
6. Grzegorz Galica (POL)
7. Lucas Fratzscher (GER)
8. Zachary Connelly (CAN)
9. Mark-Markos Kehva (EST)
10. Dominik Unterweger (AUT)
11. Viktor Brandt (SWE)
12. Sverre Dahlen Aspenes (NOR)
13. Thierry Langer (BEL)
14. Bohdan Borkovskyj (UKR)
15. Pavel Magazejev (MDA)
16. Vytautas Strolia (LTU)
17. Olli Hiidensalo (FIN)
18. Lukas Hofer (ITA)
19. George Coltea (ROU)
20. Michal Krčmář (CZE)
21. Maxime Germain (USA)
22. Vítězslav Hornig (CZE)
23. Jakub Borguľa (SVK)
24. Vitalij Mandzyn (UKR)
25. Didier Bionaz (ITA)
26. David Zobel (GER)
27. Sondre Slettemark (GRL)
28. Isak Frey (NOR)
29. Mikuláš Karlík (CZE)
30. Simon Eder (AUT)
31. Vladislav Kirejev (KAZ)
32. Jesper Nelin (SWE)
33. Niklas Hartweg (SUI)
34. Tero Seppälä (FIN)
35. Adam Runnalls (CAN)
36. Fabien Claude (FRA)
37. Šimon Adamov (SVK)
38. Joscha Burkhalter (SUI)
39. Konrad Badacz (POL)
40. Jan Guńka (POL)
41. Sean Doherty (USA)
42. Oscar Lombardot (FRA)
43. Vladimir Iliev (BUL)
44. Sebastian Samuelsson (SWE)
45. Dženis Avdić (SRB)
46. Campbell Wright (USA)
47. Johannes Kühn (GER)
48. Martin Uldal (NOR)
49. Tomáš Mikyska (CZE)
50. Sturla Holm Lægreid (NOR)
51. Krešimir Crnković (CRO)
52. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
53. Lovro Planko (SLO)
54. Tommaso Giacomel (ITA)
55. Fabian Müllauer (AUT)
56. Quentin Fillon Maillet (FRA)
57. Patrick Braunhofer (ITA)
58. Eric Perrot (FRA)
59. Tuomas Harjula (FIN)
60. Martin Ponsiluoma (SWE)
61. Otto Invenius (FIN)
62. Philipp Nawrath (GER)
63. Renars Birkentals (LAT)
64. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
65. Miha Dovžan (SLO)
66. Emilien Jacquelin (FRA)
67. Rene Zahkna (EST)
68. Justus Strelow (GER)
69. Mihail Usov (MDA)
70. Anton Dudčenko (UKR)
71. Jeremy Finello (SUI)
72. Kristo Siimer (EST)
73. Dmitrij Šamajev (ROU)
74. Jacques Jefferies (GBR)
75. Malte Stefansson (SWE)
76. Sebastian Stalder (SUI)
77. Dmytro Pidručnyj (UKR)
78. Matic Repnik (SLO)
79. Henning Sjökvist (SWE)
80. Taras Lesjuk (UKR)
81. Paul Schommer (USA)
82. Konstantin Vasilev (BUL)
83. Jonáš Mareček (CZE)
84. Fabian Suchodolski (POL)
85. Nikita Romanov (LTU)
86. George Buta (ROU)
87. Mathias Riebli (SUI)
88. Blagoj Todev (BUL)
89. Jakob Kulbin (EST)
90. Maxim Makarov (MDA)
91. Jimi Klemettinen (FIN)
92. Edgars Mise (LAT)
93. Danilo Riethmüller (GER)
94. David Komatz (AUT)
95. Raul Flore (ROU)
96. Cchang Ku (CHN)
97. Sam Parmantier (BEL)
98. Marcus Bolin Webb (GBR)
99. César Beauvais (BEL)
100. Kirill Bauer (KAZ)
101. Phoenix Sparke (AUS)
102. Rasmus Schiellerup (DEN)
103. Martin Maťko (SVK)
104. Alexandr Muchin (KAZ)
105. Du-čin Čchoi (KOR)
106. Nikita Cigak (LTU)
107. Logan Pletz (CAN)
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu mužov na 10km. Dejiskom pretekov je nemecký Ruhpolding.
Šprint v Oberhofe ovládol Tommaso Giacomel pred Philippom Nawrathom a Johannesom Dalem. Slovenskí reprezentanti obsadili 2 pozície, ktoré im následne zaručili účasť v stíhačke. Jakub Borguľa obsadil 31. miesto a zároveň tak aj zabodoval. Martin Maťko skončil na 55. mieste a jemu sa podarilo následne zabodovať práve v stíhačke. Šimon Adamov obsadil 63. pozíciu. Identická trojica sa predstaví aj v dnešnom šprinte.
Šprint v Oberhofe ovládol Tommaso Giacomel pred Philippom Nawrathom a Johannesom Dalem. Slovenskí reprezentanti obsadili 2 pozície, ktoré im následne zaručili účasť v stíhačke. Jakub Borguľa obsadil 31. miesto a zároveň tak aj zabodoval. Martin Maťko skončil na 55. mieste a jemu sa podarilo následne zabodovať práve v stíhačke. Šimon Adamov obsadil 63. pozíciu. Identická trojica sa predstaví aj v dnešnom šprinte.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:30.