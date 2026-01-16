Trojica Slovákov v akcii. Prvý sa predstaví Borguľa a na záver štartovej listiny Maťko

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.30 h sa predstavia v šprinte muži.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Martin Maťko, Šimon Adamov a Jakub Borguľa.
Ako prvý do pretekov vyštartuje Bulhar Anton Sinapov. Prvým Slovákom na trati bude Borguľa, ktorý má štartové číslo 23.
Ako druhý zo Slovákov pôjde presne o sedem minút neskôr Adamov, ktorý ma štartové číslo 37.
Tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje Maťko, ktorému patrí číslo 103, čo znamená, že sa na trati predstaví od 15:21:30.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 2 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint mužov v Ruhpoldingu
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
23
Jakub Borguľa
Slovensko
14:41:30 h
37
Šimon Adamov
Slovensko
14:48:30 h
103
Martin Maťko
Slovensko
15:21:30 h