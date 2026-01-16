Trojica Slovákov v akcii. Prvý sa predstaví Borguľa a na záver štartovej listiny Maťko

Slovenský reprezentant Jakub Borguľa.
Sportnet|16. jan 2026 o 17:12
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint mužov v nemeckom Ruhpoldingu.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.30 h sa predstavia v šprinte muži.

Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Martin Maťko, Šimon Adamov a Jakub Borguľa.

Ako prvý do pretekov vyštartuje Bulhar Anton Sinapov. Prvým Slovákom na trati bude Borguľa, ktorý má štartové číslo 23.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako druhý zo Slovákov pôjde presne o sedem minút neskôr Adamov, ktorý ma štartové číslo 37.

Tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje Maťko, ktorému patrí číslo 103, čo znamená, že sa na trati predstaví od 15:21:30.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 2 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint mužov v Ruhpoldingu

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

23

Jakub Borguľa

Slovensko

14:41:30 h

37

Šimon Adamov

Slovensko

14:48:30 h

103

Martin Maťko

Slovensko

15:21:30 h

