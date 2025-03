ONLINE: Šprint žien na 7,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Holmenkollen)

Prehľad

1.Franziska Preussová (GER) 1048 b2.Lou Jeanmonnotová (FRA) 1028 b3.Julia Simonová (FRA) 804 b4.Jeanne Richardová (FRA) 676 b5.Océane Michelonová (FRA) 666 b6.Selina Grotianová (GER) 620 b7.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 605 b8.Elvira Öbergová (SWE) 581 b9.Suvi Minkkinenová (FIN) 561 b10.Maren Kirkeeideová (NOR) 506 b...1.Franziska Preussová (GER) 324 b2.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 317 b3.Lou Jeanmonnotová (FRA) 271 b4.Selina Grotianová (GER) 237 b5.Julia Simonová (FRA) 209 b6.Suvi Minkkinenová (FIN) 206 b7.Dorothea Wiererová (ITA) 196 b8.Maren Kirkeeideová (NOR) 189 b9.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 180 b10.Océane Michelonová (FRA) 172 b...1.Samuela Comolová (ITA)2.Darcie Mortonová (AUS)3.Eve Bouvardová (BEL)5.Aljona Makarovová (MDA)6.Anastasia Tolmačevová (ROU)7.Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)8.Chloe Levinsová (USA)9.Elisa Gasparinová (SUI)10.Olena Horodná (UKR)11.Ida Lienová (NOR)12.Natalia Sidorowiczová (POL)13.Regina Ermitsová (EST)14.Polona Klemenčičová (SLO)15.Sophia Schneiderová (GER)16.Chrystyna Dmytrenková (UKR)17.Judita Traubaiteová (LTU)18.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)19.Tamara Steinerová (AUT)20.Anamarija Lampičová (SLO)21.Sanita Bulinová (LAT)22.Amy Basergaová (SUI)23.Sophie Chauveauová (FRA)24.Aita Gasparinová (SUI)25.Jekatěrina Avvakumovová (KOR)26.Julia Tannheimerová (GER)27.Sonja Leinamová (FIN)28.Lena Häckiová-Grossová (SUI)29.Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)30.Karoline Offigstad Knottenová (NOR)31.Nadia Moserová (CAN)32.Julija Džimová (UKR)33.Lea Meierová (SUI)34.Lotte Lieová (BEL)35.Emma Lunderová (CAN)36.Maya Cloetensová (BEL)37.Anna Andexerová (AUT)39.Ragnhild Femsteineviková (NOR)40.Anna Magnussonová (SWE)42.Franziska Preussová (GER)43.Kamila Żuková (POL)44.Lisa Theresa Hauserová (AUT)45.Susan Külmová (EST)46.Selina Grotianová (GER)47.Lena Repincová (SLO)48.Lou Jeanmonnotová (FRA)49.Johanna Puffová (GER)50.Dorothea Wiererová (ITA)51.Lea Rothschopfová (AUT)52.Hanna Öbergová (SWE)53.Deedra Irwinová (USA)54.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)55.Hannah Auchentallerová (ITA)56.Océane Michelonová (FRA)57.Anna Weidelová (GER)58.Suvi Minkkinenová (FIN)59.Lidiia Zhurauskaiteová (LTU)60.Julia Simonová (FRA)61.Paula Botetová (FRA)62.Elvira Öbergová (SWE)63.Johanna Talihärmová (EST)64.Maren Kirkeeideová (NOR)65.Beatrice Trabucchiová (ITA)66.Milena Todorovová (BUL)67.Erika Jänkäová (FIN)68.Jeanne Richardová (FRA)69.Joanna Jakielová (POL)70.Olexandra Merkušynová (UKR)71.Michela Carraraová (ITA)72.Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)73.Valentina Dimitrovová (BUL)74.Pascale Paradisová (CAN)75.Baiba Bendiková (LAT)76.Camille Benedová (FRA)77.Sara Anderssonová (SWE)78.Anna Mąková (POL)79.Juni Arnekleivová (NOR)80.Stefanie Schererová (GER)82.Daria Gembická (POL)83.Lora Hristovová (BUL)84.Benita Peifferová (CAN)85.Linda Zingerleová (ITA)86.Estere Volfová (LAT)87.Amandine Menginová (FRA)88.Natalja Kočerginová (LTU)90.Alina Stremousová (MDA)91.Rebecca Passlerová (ITA)92.Tuuli Tomingasová (EST)93.Johanna Skottheimová (SWE)94.Karoline Erdalová (NOR)95.Lara Wagnerová (AUT)96.Eliza Bleideleová (LAT)97.Alla Ghilenková (MDA)98.Gaia Brunellová (BRA)99.Ajša Rakiševová (KAZ)101.Lucinda Andersonová (USA)102.Marija Zdravkovová (BUL)103.Anika Kožicová (CRO)104.Jelizaveta Bělecká (KAZ)105.Daryna Chalyková (UKR)106.Ťia-lin Tchang (CHN)108.Margie Freedová (USA)109.Arina Krjukovová (KAZ)110.Noora Kaisa Keränenová (FIN)111.Fan-čchi Meng (CHN)112.Jelena Čirkovová (ROU)113.Shawna Pendryová (GBR)115.Andreea Mezdreaová (ROU)