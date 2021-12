ONLINE: Štafeta žien v Östersunde (Svetový pohár v biatlone)

Kde hledat favoritky? Rozhodně mezi prvními třemi čísly!



Až s číslem čtyři půjdou do závodu Norky a při pohledu na průběžné pořadí světového poháru budou velmi žhavými kandidátkami na vítězství. Vždyť v jejich řadách se nachází druhá ve světovém poháru Marte Olsbuová-Røiselandová, která ovládla i včerejší stíhačku. Ovšem trochu za očekáváním se nachází Ingrid Landmark Tandrevoldová, ale především Tiril Eckhoffová. Bude Norsko černým koněm? Najdou její hvězdy ztracenou formu?



Asi největšími aspirantkami budou Němky! Hned dvě z nich jsou totiž v elitní desítce Světového poháru! Na sedmé pozici se nachází Franziska Preussová a hned za ní je další expres na lyžích Denise Herrmannová, která ale občas předvádí laciné chyby při střelbě.



Německou štafetu by mělo nahánět domácí Švédsko, které má všechny čtyři závodnice v elitní patnáctce světového poháru. Sesterské duo Hanna a Elvira Öbergová je navíc v elitní devítce. Navíc druhou zmíněnou najdeme zatím na čtvrté příčce!



A nezapomínejme na Francii, která produkuje dlouhou dobu skvělé biatlonistky! Na pátém místě světového poháru se nachází Anaïs Chevalierová-Bouchetová, která v sobotní stíhačce sebrala bronzovou medaili. Její velkou pomocnicí by měla být jedenáctka žebříčku Anais Bescondová. Také ji vyšla stíhačka, když si dojela pro druhou pozici!