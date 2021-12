Veľká smola. Ivona Fialková ochorela, Slovensko v Östersunde neštartovalo

"Dnes ma na štarte, bohužiaľ, neuvidíte. Posledné dni bojujem s chorobou a keď sa k tomu pridala teplota, bola to jasná stopka. Urobím všetko pre to, aby som bola v Hochfilzene opäť pripravená," napísala Ivona Fialková na sociálnych sieťach.

Slovenky vlani v covidovej sezóne nevynechali ani jednu štafetu. Aby mohli v nedeľu štartovať, Zuzana Remeňová vynechala štart v masovom štarte 60 žien v nórskom Sjusjoenu a cestovala do Švédska. Jej debut v pretekoch Svetového pohára sa však nateraz odkladá.

Pre Slovensko by to nemalo skomplikovať plány pred ZOH v Pekingu. „Pre olympijskú kvalifikáciu aj rebríček národov to zrejme nebude veľa znamenať, pretože najhorší výsledok sa bude škrtať a náš tím tu nemal dobrú formu,“ píše špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.

„Dôležité bude, aby sa dievčatá dali do poriadku pred tretím kolom Svetového pohára v Hochfilzene, kde by mala cestovať dvojica sestier Fialkových a Remeňových, Horvátová sa vráti liečiť domov. Je možné, že v prvom trimestri už pretekať nebude,“ doplnil zdroj.