Nóri reagujú na tragické úmrtie biatlonistu. Zakázali používanie výškových masiek

Vedenie Nórskej biatlonovej federácie (NSSF) zakázalo používanie masiek na tréning vo vysokej nadmorskej výške v reakcii na úmrtie svojho reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena.
Dvadsaťsedemročného Nóra našli v utorok v jeho hotelovej izbe v talianskom Lavaze s výškovou maskou. Bakkenovi v minulosti diagnostikovali myokarditídu, pre ktorú vynechal dve sezóny.
Podľa NSSF nie je výšková maska súčasťou organizovaného tréningového programu. „Vieme, že niektorí športovci využili túto pomôcku pri dodržaní usmernenia Olympijskej komisie.
Do odvolania zakazujeme využívanie masiek na tréning vo vysokej nadmorskej výške,“ citovala z vyhlásenia federácie agentúra AP.
Bakken sa do zimného strediska v Južnom Tirolsku presunul z francúzskeho Annecy, kde sa ešte v nedeľu predstavil na podujatí Svetového pohára.
V pretekoch s hromadným štartom skončil na 20. mieste. V Lavaze sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu.