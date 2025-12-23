Tragédia v biatlone. Náhle zomrel víťaz krištáľového glóbusu a majster Európy

Sivert Bakken
Sivert Bakken
Mal iba 27 rokov.

Náhle zomrel nórsky biatlonista Sivert Bakken, ktorý ešte cez víkend štartoval na Svetovom pohári v Annecy. Príčina smrti nie je známa, uviedla na webe Medzinárodná biatlonová únia (IBU).

Podľa médií bol dvadsaťsedemročný rodák z Lillehammeru nájdený mŕtvy dnes ráno vo svojej hotelovej izbe v talianskom Lavaze, kde sa mal pripravovať na ďalšie preteky.

Bakken zažiaril v sezóne 2021/22. Vo Svetovom pohári obsadil celkovo deviate miesto a získal malý krištáľový glóbus za hodnotenie pretekov s hromadným štartom, po tom ako vyhral záverečné preteky ročníka pred domácim publikom v Osle.

Bolo to jeho prvé a jediné víťazstvo v SP. Po životnom úspechu mu lekári diagnostikovali zápal srdcového svalu a do súťaží IBU sa vrátil až november 2024, takmer tisíc dní po triumfe na Holmenkollene.

Tento rok na prelome januára a februára získal Bakken dve zlaté medaily na majstrovstvách Európy a v olympijskej sezóne sa zapojil do Svetového pohára.

Začiatkom decembra bol štvrtý vo vytrvalostnom závode v Östersunde a v piatok na úvod pretekov v Annecy obsadil piate miesto v šprinte.

"Sivertov návrat k biatlonu po období trápenia bol zdrojom nesmiernej radosti pre všetkých členov biatlonovej rodiny a inšpirujúcou ukážkou jeho húževnatosti a odhodlania.

Jeho odchod v tak mladom veku sa nedá pochopiť, ale nebude zabudnutý a zostane navždy v našich srdciach, "uviedol prezident IBU Olle Dahlin.

"Naše myšlienky sú v prvom rade so Sivertovou rodinou a všetkými jeho blízkymi, v Nórsku aj v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ povedala podľa DPA Emilie Nordskarová, generálna sekretárka Nórskej biatlonovej únie.

Správa o úmrtí Bakkena šokovala jeho tímového kolegu Vetleho Sjaastada Christiansena.

„Bol si späť! Na vrchole svojej formy, na vrchole najvyšších nórskych hôr a na vrchole života. Čím viac si trénoval, tým širší bol tvoj rozhľad. Bol si stelesnením odhodlania. Odpočívaj v pokoji,“ napísal na Instagrame Christiansen, ktorý v piatok zvíťazil v šprinte v Annecy.

