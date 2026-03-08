Ženská štafeta tentokrát bez Kuzminovej. Ako prvá pôjde Kapustová

Svetový pohár v biatlone pokračuje dnes štafetou žien vo fínskom Kontiolahti.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok - Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová a Mária Remeňová.
Ako prvá odštartuje práve Kapustová. Po nej sa na trať dostane Bátovská Fialková, v druhej polovici trate pôjdu sestry Remeňové.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Slovenkám patrí na štartovom poli číslo 9. Celkovo sa predstaví 20 tímov.
Pozrite si štartové čísla a nomináciu na štafetu žien v Kontiolahti.
Nominácia na štafetu žien
Číslo
Meno
Krajina
9-1
Ema Kapustová
Slovensko
9-2
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
9-3
Zuzana Remeňová
Slovensko
9-4
Mária Remeňová
Slovensko