Ženská štafeta tentokrát bez Kuzminovej. Ako prvá pôjde Kapustová

Ema Kapustová.
Ema Kapustová. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|8. mar 2026 o 07:25
Pozrite si štartové čísla a nomináciu na štafetu žien vo fínskom Kontiolahti.

Svetový pohár v biatlone pokračuje dnes štafetou žien vo fínskom Kontiolahti.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok - Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová a Mária Remeňová.

Ako prvá odštartuje práve Kapustová. Po nej sa na trať dostane Bátovská Fialková, v druhej polovici trate pôjdu sestry Remeňové.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovenkám patrí na štartovom poli číslo 9. Celkovo sa predstaví 20 tímov.

Pozrite si štartové čísla a nomináciu na štafetu žien v Kontiolahti.

Nominácia na štafetu žien

Číslo

Meno

Krajina

9-1

Ema Kapustová

Slovensko

9-2

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

9-3

Zuzana Remeňová

Slovensko

9-4

Mária Remeňová

Slovensko

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Ema Kapustová.
Ema Kapustová.
Ženská štafeta tentokrát bez Kuzminovej. Ako prvá pôjde Kapustová
dnes 07:25
