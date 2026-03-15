Je to výnimočné, nikto to nečakal, vravela Bátovská Fialková. Slováci predviedli najlepší výkon

Slovenskí biatlonisti Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská-Fialková obsadili v mix štafete na 4x6 km na podujatí Svetového pohára v estónskom Otepää štvrté miesto.
Za víťaznými Švédmi zaostali o 52 sekúnd, iba 17,4 sekundy ich delilo od pódia. Boli to tiež posledné štafetové preteky v kariére Bátovskej Fialkovej.
Na stupňoch víťazov figurovalo Slovensko ešte na treťom úseku Anastasie Kuzminovej, no po výbornej ležke musela ísť v stoji na dva trestné okruhy.
„Prevládajú vo mne pozitívne pocity. Teším sa zo 4. miesta a z veľmi kvalitného výkonu celej štafety. Zároveň ma veľmi mrzí, že to bolo tesne za pódiom.
Podmienky boli náročné, trať bola ako šmirgeľ. Som rada, že som dobre zvládla ležku, to ma povzbudilo. Na stojku som išla s tým, aby som to nepokazila.
Sústredila som sa, no zároveň som chcela čo najskôr odstrieľať, kým začne fúkať. Snažila som sa, aby neprišlo trestné kolo a dobíjala som čo najrýchlejšie, aby som nestrácala čas. Dnes na strelnici zaváhali viacerí kvalitní biatlonisti,“ uviedla Kuzminová pre STVR.
Borguľa strieľal s vedomím risku
Maťko mal solídny štart, keď na prvej streľbe raz dobíjal a po nej figuroval na 7. mieste. V bežeckej časti síce klesol, no po 2. streľbe bol opäť siedmy.
Borguľa síce klesol na 16. pozíciu, no jeho strata na prvú šestku nebola priepastná. Ani mladý Slovák nechcel strácať čas na strelnici.
„Keď som prišiel na stojku, obehol som dvoch pretekárov, aby som prišiel na trojku, pretože som si myslel, že tam bude menej fúkať.
Aj tam však bol silný vietor. Videl som, čo sa predtým stalo pretekárom v šprinte aj v stíhačke - že dlho stáli na strelnici a napokon aj tak museli ísť trestné kolá.
Ja som strieľal rýchlejšie aj s vedomím risku, než aby som tam dlho čakal. Chcem pochváliť aj Martina (Maťka), ktorý išiel svoje prvé preteky v štafete. Dal do toho všetko,“ konštatoval Borguľa.
Bátovská Fialková: Nikto to nečakal
Bátovská Fialková bola šťastná z úspešnej rozlúčky so štafetou, ktorý jej pripomenul výsledok z roku 2017 v Östersunde.
Aj vtedy Slovensko obsadilo štvrté miesto, pričom na mužských úsekoch sa predstavili Tomáš Hasilla a Matej Kazár. Toto kvarteto zaostalo za víťaznými Nórmi len o necelých osem sekúnd.
„Štvrté miesto je výnimočné, nikto to nečakal. Som rada, že som k nemu mohla pomôcť, no mrzí ma posledné kolo. V ňom som mala okolo seba súperky, na ktoré som si trúfala.
Dnes sa išlo v ťažkých podmienkach, bolo tam veľa listov, konárov i blata. Som však spokojná s výsledkom, je to vyrovnanie môjho maxima v tejto disciplíne z Östersundu.
Dnes to bola moja posledná štafeta v kariére, preto som veľmi rada z tohto výsledku. Myslela som aj na body do Pohára národov, no tam bude konečná bodka až po šprinte v Osle,“ povedala Bátovská Fialková pre STVR.