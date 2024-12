Po senzačnom štarte sezóny prišiel zvrat. Davidovej hrozí operácia a vynechanie celej sezóny

Je však isté, že si ho neudrží. Z pretekov v Le Grand Bornand sa odhlásila a nie je isté, kedy sa do Svetového pohára vráti.

Zdravie trápi viaceré

Pokiaľ sa jej stav zlepší, môže sa v januári vrátiť do Svetového pohára. Okrem Le Grand Bornand však s veľkou pravdepodobnosťou vynechá aj preteky v Oberhofe. Najskôr by sa tak vrátila na pretekoch v Ruhpoldingu v polovici januára.

Ak by musela podstúpiť operáciu, hrozil by jej dlhší výpadok. Nie je vylúčené, že by vynechala aj celú sezónu.

Zdravotné problémy má viacero biatlonistiek zo svetovej špičky.