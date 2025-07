Dahlmeierová si zamilovala aj Tatry. Bola výborný človek, spomína sprievodca

Tridsaťjedenročná športovkyňa sa v oblasti zúčastnila horolezeckej expedície so svojou kolegyňou Marinou Kraussovou. Tá po incidente okamžite privolala pomoc, no záchranári po dvoch dňoch intenzívneho pátrania prišli s informáciou, že Dahlmeierová zomrela.

Povedal, že informáciu o nešťastí sa dozvedel už v pondelok cez telefonát od známeho. "Do poslednej chvíle som dúfal a veril, že sa ju podarí záchranárom nájsť a tie zranenia pádu prežije. Aj som sa za ňu v pondelok večer pred spaním pomodlil, ale na druhej strane som si uvedomoval, akú silu má kamenná lavína.

A aj to, že bola v obrovskej nadmorskej výške, kde sú veľké mínusové teploty. Ako medzinárodný horský sprievodca viem, že v takýchto výškach a podmienkach je obrovské riziko vôbec zotrvať. Je to obrovská tragédia, pretože odišiel skvelý človek. Veľmi ma to zasiahlo a som z toho otrasený," priznal sa.