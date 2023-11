Súperov vystrašil už pred sezónou. Streľba za 10 sekúnd vykoľajila nórskych biatlonistov

„Mnohí súperi by nedokázali ani len zamerať na terč, kým on už pálil ďalšiu ranu,“ hovoril jeho tímový kolega Johannes Dale.

„Je to typické video na sociálne siete. Johannes je najlepší na svete, ale moje uznanie bude mať, ak to dokáže zopakovať,“ reagoval Tarjei Bö.

Starší brat Johannesa Tarjei z jeho výkonu nebol až taký nadšený. Berie to skôr s nadhľadom. Podľa neho to je skôr ukážka pre fanúšikov.

Ak by však existoval v biatlone svetový rekord v rýchlosti streľby, zrejme by aktuálne patril štvornásobnému víťazovi Svetového pohára. Pri takejto rýchlosti by na pretekoch súperi pri ňom vyzerali ako juniori.

Strelecký tréner nórskej reprezentácie Siegfried Mazet si všetky pokusy natáčal a mal pocit, že Bö má šancu trafiť všetko aj s takou vysokou kadenciou.

„Myslel som si, že to môže zvládnuť lepšie. Bol totiž blízko, a ak by to dokázal bolo by to výnimočné,“ spomínal Mazet.

„Cítil som, že by som to mohol zvládnuť a potom to všetko do seba zapasovalo. No myslím, že bude veľmi náročné, ak sa to niekto pokúsi prekonať,“ hovorí Bö s úsmevom.