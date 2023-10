Muži znovu nepostavia štafetu, skončil ďalší reprezentant. Kuzminová by bola vzpruhou

„Pamätám si, keď sme s Nasťou pred tromi rokmi urobili v Osrblí diskusiu pre deti, trénerov a rodičov. Sála praskala a bola z toho trojhodinová diskusia. Všetci sa pýtali na jej tréning. Bolo to množstvo otázok. Odvtedy som jej vravel, že stále má športovcom, čo ukázať. Pre mladých je stále motiváciou. Je príkladom, že sa dá uspieť,“ vraví Peter Vozár, ako sa snažil Kuzminovej vysvetliť, aby to znovu skúsila aj na oficiálnej súťaži.

Vozár to vidí ako reálnu možnosť. Hoci na MS by sa zúčastnila po päťročnej pauze.

„Určite áno. Hneď po majstrovstvách Európy sa budú konať v Novom Meste na Morave majstrovstvá sveta (5. – 18. februára). A to je veľmi blízko. Ale rozhodnutie bude na samotnej Nasti. Ako zväz ju budeme v tom podporovať a urobíme pre to všetko. Ale bude to predovšetkým jej vlastné rozhodnutie,“ vraví Vozár.

Pomohla by aj štafete

Nevylúčil ani prípadný štart na niektorom z troch Svetových pohárov, ktoré budú po svetovom šampionáte. Pre štart na týchto podujatiach však musia biatlonisti splniť kvótu.

Teda získať potrebné umiestnenie na pretekoch nižšej kategórie ako sú IBU Cup alebo aj majstrovstvá Európy.

Pre Kuzminovej možný štart na Svetovom pohári je preto potrebné, aby sa jej na majstrovstvách Európy darilo a rozhodnutie o tom, či bude v sezóne pokračovať aj po januári zrejme príde až po ME.