Remeňovú čaká premiéra v hromadnom štarte. Po jej boku nastúpi aj Bátovská Fialková

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nedeľu v českom stredisku Nové Mesto na Morave poslednými pretekmi. Na programe je hromadný štart mužov a žien.
Slovensko medzi mužmi zastúpenie mať nebude, no v pretekoch žien bude mať až dve pretekárky vďaka Paulíne Bátovskej Fialkovej a Márii Remeňovej.
Remeňová si vyladila formu pred štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V Novom Meste na Morave v piatok obsadila 20. miesto v skrátených vytrvalostných pretekoch Svetového pohára, ktoré ju premiérovou v kariére katapultovalo do pretekov s hromadným štartom.
Dvadsaťpäťročnú slovenskú biatlonistku zastihol začiatok nového roka vo výbornej forme. V úvode januára si v šprinte v Oberhofe vylepšila kariérne maximum, keď skončila na 34. mieste a prvýkrát bodovala vo Svetovom pohári. V piatok v českom stredisku svoj výkon ešte vylepšila o 14 priečok.
Remeňová si 20. miesto zaistila vďaka kvalitnému výkonu na strelnici, keď nesklopila len dva terče, po jednom na prvej aj druhej ležke.
Iba o jednu priečku vyššie skončila Bátovská Fialková, ktorá sa predstavila aj v doterajších jediných pretekoch s hromadným štartom v sezóne v Annecy - Le Grand-Bornand, kde obsadila 22. miesto.
