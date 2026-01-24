Remeňovú čaká premiéra v hromadnom štarte. Po jej boku nastúpi aj Bátovská Fialková

Slovenská biatlonistka Mária Remeňová.
Slovenská biatlonistka Mária Remeňová. (Autor: TASR)
Pozrite si, kto bude reprezentovať Slovensko v pretekoch s hromadným štartom v českom Novom Meste na Morave.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nedeľu v českom stredisku Nové Mesto na Morave poslednými pretekmi. Na programe je hromadný štart mužov a žien.

Slovensko medzi mužmi zastúpenie mať nebude, no v pretekoch žien bude mať až dve pretekárky vďaka Paulíne Bátovskej Fialkovej a Márii Remeňovej.

Remeňová si vyladila formu pred štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

V Novom Meste na Morave v piatok obsadila 20. miesto v skrátených vytrvalostných pretekoch Svetového pohára, ktoré ju premiérovou v kariére katapultovalo do pretekov s hromadným štartom.

Dvadsaťpäťročnú slovenskú biatlonistku zastihol začiatok nového roka vo výbornej forme. V úvode januára si v šprinte v Oberhofe vylepšila kariérne maximum, keď skončila na 34. mieste a prvýkrát bodovala vo Svetovom pohári. V piatok v českom stredisku svoj výkon ešte vylepšila o 14 priečok.

Remeňová si 20. miesto zaistila vďaka kvalitnému výkonu na strelnici, keď nesklopila len dva terče, po jednom na prvej aj druhej ležke.

Iba o jednu priečku vyššie skončila Bátovská Fialková, ktorá sa predstavila aj v doterajších jediných pretekoch s hromadným štartom v sezóne v Annecy - Le Grand-Bornand, kde obsadila 22. miesto.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone v TV?
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

