Bátovská Fialková dala na rady lekára. V Novom Meste vynechá generálku na ZOH

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková vynechá nedeľňajšie preteky s hromadným štartom v Novom Meste na Morave.
Dôvodom neúčasti v prestížnych pretekoch pre tridsiatku najlepších je jej zhoršený zdravotný stav, o ktorom hovorila už po sobotnej miešanej štafete.
Podľa informácii Slovenského biatlonu mala rodáčka z Brezna v sobotu večer zvýšenú teplotu a hoci sa v nedeľu už cítila o niečo lepšie, po konzultácii s lekárom padlo rozhodnutie, že preteky vynechá.
Pre skúsenú pretekárku malo ísť o generálku na blížiace sa zimné olympijské hry, ktorých biatlonové súťaže budú prebiehať v talianskej Anterselve.
V rámci posledných pretekov 6. kola Svetového pohára však bude mať Slovensko zastúpenie vďaka Márii Remeňovej, ktorá si v piatok vyjazdila kariérne maximum (20. miesto) a prvýkrát sa predstaví v "masáku".