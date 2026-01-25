Bátovská Fialková dala na rady lekára. V Novom Meste vynechá generálku na ZOH

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
25. jan 2026 o 12:24
Bátovská Fialková sa necítila dobre už v sobotnej štafete.

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková vynechá nedeľňajšie preteky s hromadným štartom v Novom Meste na Morave.

Dôvodom neúčasti v prestížnych pretekoch pre tridsiatku najlepších je jej zhoršený zdravotný stav, o ktorom hovorila už po sobotnej miešanej štafete.

Podľa informácii Slovenského biatlonu mala rodáčka z Brezna v sobotu večer zvýšenú teplotu a hoci sa v nedeľu už cítila o niečo lepšie, po konzultácii s lekárom padlo rozhodnutie, že preteky vynechá.

Pre skúsenú pretekárku malo ísť o generálku na blížiace sa zimné olympijské hry, ktorých biatlonové súťaže budú prebiehať v talianskej Anterselve.

V rámci posledných pretekov 6. kola Svetového pohára však bude mať Slovensko zastúpenie vďaka Márii Remeňovej, ktorá si v piatok vyjazdila kariérne maximum (20. miesto) a prvýkrát sa predstaví v "masáku".

dnes 12:24
