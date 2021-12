Minulý týždeň sa hnevala na fanúšikov. Teraz Fialková dosiahla maximum sezóny

Bola to reakcia na komentáre fanúšikov po nie vydarenom vstupe do sezóny.

HOCHFILZEN, BRATISLAVA. „Viac ako maximum z mojich možností spraviť nemohla. A ak na to už nemám? Tak s tým asi už asi nič nespravím. Ale snažiť sa neprestanem, pokiaľ to pôjde," napísala v dlhom statuse na sociálnych sieťach Paulína Fialková pred týždňom.

Fialková navyše postúpila do nedeľňajších stíhacích pretekov. Na trať vybehne takmer zároveň s dvojnásobnou víťazkou Svetového pohára Taliankou Wiererovou, ktorá bola len o dve desatiny sekundy rýchlejšia.

Veľmi tesne jej však ušiel postup do stíhacích pretekov. Len o 3,5 sekundy.

Za slabšími výsledkami sestier Fialkových v úvode sezóny môže byť prechladnutie. Otec Fialkových Peter pre denník Šport hovoril, že počas pretekov vo Švédsku neboli Paulína ani Ivona úplne zdravé.

„Vo Švédsku však prechladla najprv Paula, a to odrážalo je bežecký hendikep a potom aj jej streleckú výkonnosť. Potom dostala horúčku Ivona,“ hovoril Peter Fialka pre Šport. Ochorenie zapríčinilo to, že Slovenky nenastúpili minulý víkend na súťaž štafiet. V Hochfilzene by mali štartovať.

Silné Bielorusky

Víťazstvo si v piatok vybojovala Bieloruska Hana Solová s obrovským 46-sekundovým náskokom pred Francúzkou Braisazovou-Bouchetovou.

Dvadsaťpäťročná biatlonistka si vybojovala premiérové víťazstvo vo Svetovom pohári. Doteraz bolo jej maximom tretia priečka.

"Nemôžem tomu uveriť, že som vyhrala. Mám pocit, že sa mi to sníva. Som nesmierne šťastná. Nemám slov. To sa nedá opísať," hovorila pre oficiálnu stránku Medzinárodnej biatlonovej únie Solová.