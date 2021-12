Paulína Fialková reaguje na kritické komentáre: Sme ako národ na takom dne?

"Slovenský biatlon je, bohužiaľ, presne tam, kde dlhé roky smeroval. Hejteri, vy ste sa až teraz prebrali? Vy si myslíte, že za to môžu športovci, ktorí drú ako kone deň čo deň, obetovali športu celý život, zdravie, rodinu, školu a v neposlednom rade spústu peňazí? Myslíte si, že ich toto ne*erie oveľa viac ako vás?"

Uvedomuje si svoje zlé výsledky

Podľa vlastného vyjadrenia staršia zo sestier Fialkových si je plne vedomá svojich hrozných výsledkov v Östersunde.

"Veľmi ma to trápi aj preto, že z prípravy som mala naozaj dobrý pocit. Ale viete čo? Svedomie mám čisté v tom, čo som príprave dala. Za seba som viac ako maximum z mojich možností spraviť nemohla. A ak na to už nemám? Tak s tým asi už asi nič nespravím. Ale snažiť sa neprestanem, pokiaľ to pôjde," pokračovala rodáčka z Brezna.