Je to ako potrieť lyže lepidlom, vraví bývalý biatlonista. Škandály však Francúzky posúvajú vpred

Navonok pôsobia ako dokonale fungujúci tím. Cez víkend ovládli ženskú aj miešanú štafetu a ukázali, že v boji o medaily budú opäť nekompromisné.
Zároveň riešia dva škandály, ktoré by inde rozložili celý kolektív. Jedna z hviezd bola odsúdená za krádež, druhú spájajú s manipuláciou so zbraňou kolegyne.
Francúzsky ženský biatlon patrí už roky k absolútnej elite. Stabilne sa drží na vrchole Svetového pohára, zbiera medaily a určuje tempo sezóny. Posledné tri roky vyhrali hodnotenie národov.
V realite však práve prežívajú najkomplikovanejšie obdobie za poslednú dekádu. Príprava na olympijský ročník bola poznačená dvoma kauzami, ktoré zasiahli reputáciu aj osobné vzťahy v tíme.
Podľa informácií francúzskeho Le Dauphiné letná príprava „neprebiehala v uvoľnenej atmosfére“, čo je pred ZOH v Miláne a Cortine prekvapivý signál.
„Francúzi sú neskutoční. Napriek tomu, že prekonávajú jednu kauzu za druhou. Sú to silné osobnosti, mentálne aj fyzicky veľmi dobre pripravené. Bude problém im konkurovať,“ komentovala v STVR biatlonistka Ivona Zvaríková (za slobodna Fialková, pozn.).
Okrádala kolegyne
Najväčší otras prišiel koncom októbra. Julia Simonová sa na súde priznala k zneužitiu kreditnej karty Justine Braisaz-Boucherovej a ďalšieho člena tímu na online nákupy v hodnote približne 2400 eur.
Pôvodne tvrdila, že sama bola obeťou krádeže identity. Pri pojednávaní však priznala, že transakcie vykonala ona – s tým, že si ich údajne „nepamätá“. Argumentovala výpadkami pamäti a absenciou finančného motívu.
Súd jej udelil podmienečný trest a pokutu. Francúzska lyžiarska federácia k tomu pridala šesťmesačný zákaz štartu, z ktorého päť mesiacov podmienila.
Simonová tak vynechá úvodné preteky v Östersunde, no do Hochfilzenu už môže nastúpiť.
„Okrem toho dostala pokutu 30-tisíc eur, z toho polovica ide na podporu mladých biatlonistov,“ pripomenula Zvaríková.
V tíme je napätie
Tréner Cyril Burdet tvrdí, že „táto záležitosť je uzavretá“ a tím sa sústreďuje na sezónu.
Strelecký tréner Jean-Paul Giachino však priznal, že Simonová má problém udržať sústredenie počas tréningovej streľby a vzhľadom na udalosti posledných týždňov to považuje za prirodzené.
Aj medzi pretekárkami je cítiť opatrnosť. Lou Jeanmonnotová pre Eurosport povedala, že posledné týždne boli „ťažké pre celý tím“, no verí, že im pomôžu zamerať sa na to podstatné.
Justine Braisaz-Boucherová, ktorej kartu Simonová zneužila, reaguje zmierlivo. „Vo chvíli, keď rešpektuje aj ona mňa – aspoň športovo – nemám s tým problém,“ citoval ju Eurosport.de.
Pre RMC Sport dodala, že kauza ju paradoxne môže posilniť. „Dalo by sa povedať, že to môže človeku umožniť ešte viac sa sústrediť na šport.“
O svojej situácii hovorí otvorene aj ako matka takmer trojročného dieťaťa. „Som športovkyňa a matka. Keď odchádzam na sústredenia, je to už samo o sebe ťažké. Keď som preč, musím sa naplno venovať športu.“
Do olympijskej sezóny ide s jasným cieľom. „Dávam zo seba všetko, aby som sa dostala na tieto olympijské hry a zažila najlepšie roky svojej kariéry.“
A nastavila si jasné hranice. „Obklopujem sa správnymi ľuďmi a snažím sa blokovať všetko ostatné. Inak by to pre mňa nedávalo zmysel.“
Aféra so zbraňou
Ďalšia kauza zasiahla tím krátko pred novým ročníkom. Jeanne Richardová mala podľa francúzskych médií zasiahnuť do nastavenia zbrane Océane Michelonovej počas posledných pretekov minulej sezóny.
Pri čine ju mala pristihnúť Braisaz-Boucherová. Richardová obvinenia popiera.
Nie je jasné, čo presne malo byť na zbrani zmenené a či to vôbec ovplyvnilo jej funkčnosť. Le Dauphiné uvádza, že incident bol riešený interne a Richardová preto na čas vypadla z letnej prípravy.
Vývoj celej veci šokoval aj bývalého olympijského víťaza Björna Ferryho.
„Je to jedna z najpodlejších vecí, aké môžete urobiť. Je to ako natierať niekomu lyže lepidlom alebo povoliť viazanie. Urobiť to členovi vlastného tímu je pre mňa nepochopiteľné,“ povedal pre švédsku televíziu SVT.
Majú najlepšiu odpoveď
Symbolická bola víkendová štafeta. Richardová odovzdávala úsek priamo Michelonovej – a Francúzky aj tak vyhrali.
Rovnako dominantné boli aj v miešanej štafete.
V minulej sezóne mali päť žien v top 8 celkového poradia Svetového pohára. Dnes vstupujú do olympijskej sezóny s dvomi vnútornými kauzami, zlomenou dôverou a napätím v šatni.
Na trati však pôsobia, akoby ich nič z toho nezasiahlo.
Zo zväzu zaznelo po uzavretí prípadu Simonovej jediné posolstvo: tím potrebuje pokoj a sústredenie. Bez toho sa podľa vedenia nepohne ďalej.
Doterajšie výsledky však ukazujú iný obraz: čím väčší vnútorný chaos, tým tvrdšie Francúzky športovo odpovedajú.