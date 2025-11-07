Hviezdna Francúzka dostala polročný dištanc. ZOH v Miláne a Cortine však stihne

Na snímke francúzska biatlonistka Julia Simonová sa raduje v cieli počas mixu štafiet na MS v Novom Meste na Morave. (Autor: TASR/AP)
Má na konte desať zlatých medailí z majstrovstiev sveta.

PARÍŽ. Francúzska biatlonistka Julia Simonová dostala od Francúzskej lyžiarskej federácie (FFS) šesťmesačný zákaz súťaženia.

Podľa štvrtkového vyhlásenia športového orgánu sa 29-ročná športovkyňa bude môcť zúčastniť budúcoročnej zimnej olympiády v Miláne a Cortine.

Simonová, ktorá v roku 2023 získala celkové víťazstvo vo Svetovom pohári a má na konte desať zlatých medailí z majstrovstiev sveta, bola zároveň pokutovaná sumou 30.000 eur rozhodnutím FFS.

Rozhodnutie nadväzuje na jej nedávne odsúdenie za podvod s kreditnou kartou a krádež. Simonová bola minulý mesiac odsúdená na trojmesačný podmienečný trest odňatia slobody a pokutovaná sumou 15.000 eur.

Zákaz jej bráni zúčastňovať sa súťaží alebo tréningov organizovaných či schválených FFS alebo Medzinárodnou biatlonovou úniou (IBU).

FFS dodala, že si vyhradzuje právo odvolať sa proti rozhodnutiu na Federálnu odvolaciu radu do siedmich dní od oznámenia, čo je možnosť dostupná pre obe strany.

