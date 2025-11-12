Ďalšie problémy medzi Francúzkami. Rieši sa aféra s manipulovaním zbrane

PARÍŽ. Francúzsky biatlonový tím žien rieši pred štartom novej sezóny ďalšiu nepríjemnú situáciu.
Po Júlii Simonovej, ktorá bola odsúdená za zneužitie kreditných kariet svojej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej, sa riešila aj aféra inej pretekárky Jeanne Richardovej, ktorá údajne tajne manipulovala so zbraňou krajanky Océane Michelonovej.
Informoval o tom server Dicodusport.
Tridsaťjedenročná Richardová, ktorá skončila v minulom ročníku Svetového pohára na šiestom mieste, mala manipulovať s nastavením pušky Michelonovej počas posledných pretekov sezóny.
Pri čine ju údajne pristihla Braisazová-Bouchetová. Richardová, ktorá potom chýbala na letnej príprave s tímom, obvinenia poprela. Podľa webu Le Dauphiné sa incident riešil interne.
Ďalšie negatívne podujatie vo vnútri francúzskeho výberu žien, ktorý v minulej sezóne vyhral Pohár národov, môže mať podľa tamojších médií aj vplyv na zotrvanie kouča Cyrila Burdeta.
Sedemdesiatštyriročný kouč, ktorý pôsobí v tíme od roku 2022, údajne zvažuje odchod.
Pred aférou Richardovej riešili predstavitelia francúzskeho biatlonu tiež prípad desaťnásobnej majsterky sveta Simonovej, ktorá v októbri dostala na súde v Albertville trojmesačnú podmienku a pokutu 15 000 eur v prípade zneužitia kreditných kariet Braisazovej-Bouchetovej.
Disciplinárna komisia Francúzskej lyžiarskej federácie uložila Simonovej pokutu 30-tisíc eur a polročný zákaz činnosti.
Víťazka Svetového pohára zo sezóny 2022/23 tak príde o štart ročníka, štart na februárových olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo však stihne.