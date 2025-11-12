Ďalšie problémy medzi Francúzkami. Rieši sa aféra s manipulovaním zbrane

12. nov 2025
Mala manipulovať s nastavením pušky počas posledných pretekov sezóny.

PARÍŽ. Francúzsky biatlonový tím žien rieši pred štartom novej sezóny ďalšiu nepríjemnú situáciu.

Po Júlii Simonovej, ktorá bola odsúdená za zneužitie kreditných kariet svojej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej, sa riešila aj aféra inej pretekárky Jeanne Richardovej, ktorá údajne tajne manipulovala so zbraňou krajanky Océane Michelonovej. 

Informoval o tom server Dicodusport.

Tridsaťjedenročná Richardová, ktorá skončila v minulom ročníku Svetového pohára na šiestom mieste, mala manipulovať s nastavením pušky Michelonovej počas posledných pretekov sezóny.

Pri čine ju údajne pristihla Braisazová-Bouchetová. Richardová, ktorá potom chýbala na letnej príprave s tímom, obvinenia poprela. Podľa webu Le Dauphiné sa incident riešil interne.

Ďalšie negatívne podujatie vo vnútri francúzskeho výberu žien, ktorý v minulej sezóne vyhral Pohár národov, môže mať podľa tamojších médií aj vplyv na zotrvanie kouča Cyrila Burdeta.

Sedemdesiatštyriročný kouč, ktorý pôsobí v tíme od roku 2022, údajne zvažuje odchod.

Pred aférou Richardovej riešili predstavitelia francúzskeho biatlonu tiež prípad desaťnásobnej majsterky sveta Simonovej, ktorá v októbri dostala na súde v Albertville trojmesačnú podmienku a pokutu 15 000 eur v prípade zneužitia kreditných kariet Braisazovej-Bouchetovej.

Disciplinárna komisia Francúzskej lyžiarskej federácie uložila Simonovej pokutu 30-tisíc eur a polročný zákaz činnosti.

Víťazka Svetového pohára zo sezóny 2022/23 tak príde o štart ročníka, štart na februárových olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo však stihne.

