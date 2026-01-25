Kráľovná nášho športu, ospevoval ju Krčmář. Talianka sa emotívne rozlúčila so Svetovým pohárom

Biatlonoví fanúšikovia v Novom Meste na Morave sa v nedeľu rozlúčili s talianskou reprezentantkou Dorotheou Wiererovou, ktorá po ZOH ukončí kariéru.
Organizátori pripravili pre dvojnásobnú víťazku Svetového pohára špeciálne video. Wiererová si užila potlesk a pri príhovore ocenila fanúšikov vo Vysočina Arene za ich fair play.
"Veľmi pekne ďakujem všetkým. Je to emotívne. Ďakujem všetkým ľuďom zo svojho tímu a nielen tým súčasným, ale aj tým, ktorí so mnou pracovali skôr. Mám odtiaľto krásne spomienky. Vždy ste fandili všetkým a boli ste féroví," povedala Wiererová.
VIDEO: Rozlúčkové video pre Dorotheu Wiererovú
V spomienkovom videu vzhliadla Wiererová zopár fragmentov zo svojej kariéry. Video sprevádzal aj spev Andrey Bocelliho a skladby Con Te Partiró.
Potom si pretekárka pozvala k sebe členov talianskeho tímu a dostala dvoch malých plyšových maskotov.
Obrovská osobnosť
Prezident Českého biatlonu Jiří Hamza počas ceremoniálu pripomenul jej tri zlaté medaily z juniorských majstrovstiev sveta v Novom Meste na Morave 2011 i neskoršie súboje s Gabrielou Soukalovou.
S ňou Wiererová bojovala neúspešne o veľký krištáľový glóbus v sezóne 2015/16. Uspela až neskôr v ročníkoch 2018/19 a 2019/20.
"S Gabčou sú si dosť podobné. Gabča bola ešte trochu viac crazy. Včera som jej práve hovoril, že som jej tu v roku 2011 odovzdával tri zlaté medaily a teraz jej tu dávam aj tú poslednú.
Dorothea je obrovská osobnosť. Šport a špeciálne dievčatá potrebujú také vzory, ako je Dorothea alebo bola Gabča, "povedal Hamza.
VIDEO: Zostrih pretekov s hromadným štartom žien
Bodka za kariérou na olympiáde
Popri dvoch triumfoch v SP získala Wiererová tiež tri bronzové olympijské medaily alebo štyri zlaté z majstrovstiev sveta.
Kariéru chce ukončiť po tejto sezóne, vrcholom pre ňu sú domáce olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Biatlonové preteky sa uskutočnia od 8. do 21. februára v Anterselve.
"Určite mi bude chýbať. Obdivovala som ju ako biatlonistku aj ako osobnosť. Bolo super pozerať sa na ňu, ako dokáže rýchlo strieľať. A že aj tak vysoká biatlonistka môže byť takto dobrá, "uviedla Tereza Voborníková.
Kráľovná nášho športu
Wiererovú rovnako ocenil aj Michal Krčmář, ktorému o deň skôr 35-ročná rodáčka z Brunecku gratulovala k bronzu v miešanej štafete. Taliani preteky vyhrali.
Dnes Wiererová skončila v pretekoch s hromadným štartom siedma.
"Doro bola svojou výkonnosťou dominantná. Je to taká kráľovná nášho športu. Je atraktívna, ale tiež sympatická.
Ona a 'Béčka' (Johannes Thingnes a Tarjei Böovci) sú osobnosti, o ktoré keď biatlon príde, tak je ťažké ich nahrádzať," povedal Krčmář.