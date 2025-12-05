ONLINE: Šprint žien na 7,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Östersund)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má vo švédskom Östersunde na programe piaty súťažný deň novej sezóny a v akcii budú aj slovenské reprezentantky.
Po štvrtkovom voľnom dni sú v piatok je programe šprint žien na 7,5 km.
Predstaví sa v nich štvorica Sloveniek - Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
ONLINE: Šprint žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, piatok, výsledky)
Biatlon 2025
05.12.2025 o 16:00
Šprint žien 7,5 km, Östersund
Poradie SP
1. Dorothea Wiererová (ITA) 90 b
2. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
3. Camille Benedová (FRA) 65 b
4. Lou Jeanmonnotová (FRA) 55 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 50 b
6. Maya Cloetensová (BEL) 45 b
7. Amy Basergaová (SUI) 41 b
8. Elvira Öbergová (SWE) 37 b
9. Anna Magnussonová (SWE) 34 b
10. Lisa Vittozziová (ITA) 31 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodného Šprintu žien na 7.5km. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Malý glóbus za túto disciplínu bude v tejto sezóne obhajovať Franziska Preussová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:00.