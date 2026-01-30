Francúzske biatlonistky si na ME podmanili šprint, najlepšou Slovenkou Molentová

ME v biatlone 2026
Rýchlostné preteky žien na 7,5 km:
1.
Gilonne Guigonnatová
Francúzsko
21:50,1 min. (0)
2.
Celia Henaffová
Francúzsko
+14,1 s (0)
3.
Sophie Chauveauová
Francúzsko
+16,0 (1)
24.
Tamara Molentová
Slovensko
+2:03,3 (0)
31.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+2:20,5 (2)
49.
Mária Remeňová
Slovensko
+3:03,0 (4)
66.
Júlia Machyniaková
Slovensko
+3:47,0 (2)
Francúzska biatlonistka Gilonne Guigonnatová sa stala majsterkou Európy v rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km.
Na podujatí v nórskom Sjusjöene v piatok vybielila všetkých desať terčov a triumfovala o 14,1 sekundy pred krajankou Celiou Henaffovou.
Čisto francúzske pódium doplnila Sophie Chauveauová (+16,0). Zo štvorice Sloveniek dosiahla najlepšie umiestnenie Tamara Molentová, ktorá obsadila 24. priečku.
Preteky boli opäť bez najväčších hviezd svetového biatlonu, keďže tie sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Molentová ako jediná zo slovenského kvarteta predviedla čistú streľbu a na víťazku mala v cieli manko 2:03,3 minúty.
Zuzana Remeňová finišovala po dvoch nepresných výstreloch na 31. mieste (+2:20,5), jej sestra Mária bola po štyroch chybách 49. (+3:03,0).
Júlia Machyniaková netrafila dva terče a obsadila 66. pozíciu s mankom 3:47,0. Tesne jej tak ušla miestenka do sobotnej stíhačky, v ktorej sa predstaví 60 najlepších.