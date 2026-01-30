Francúzske biatlonistky si na ME podmanili šprint, najlepšou Slovenkou Molentová

Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
TASR|30. jan 2026 o 16:22
Francúzky získali všetky medaily.

ME v biatlone 2026

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km:

1.

Gilonne Guigonnatová

Francúzsko

 21:50,1 min. (0)

2.

Celia Henaffová

Francúzsko

+14,1 s (0)

3.

 Sophie Chauveauová

Francúzsko

+16,0 (1)

24.

Tamara Molentová

Slovensko

+2:03,3 (0)

31.

Zuzana Remeňová

Slovensko

+2:20,5 (2)

49.

Mária Remeňová

Slovensko

+3:03,0 (4)

66.

Júlia Machyniaková

Slovensko

+3:47,0 (2)

Francúzska biatlonistka Gilonne Guigonnatová sa stala majsterkou Európy v rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km.

Na podujatí v nórskom Sjusjöene v piatok vybielila všetkých desať terčov a triumfovala o 14,1 sekundy pred krajankou Celiou Henaffovou.

Čisto francúzske pódium doplnila Sophie Chauveauová (+16,0). Zo štvorice Sloveniek dosiahla najlepšie umiestnenie Tamara Molentová, ktorá obsadila 24. priečku.

Preteky boli opäť bez najväčších hviezd svetového biatlonu, keďže tie sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Molentová ako jediná zo slovenského kvarteta predviedla čistú streľbu a na víťazku mala v cieli manko 2:03,3 minúty.

Zuzana Remeňová finišovala po dvoch nepresných výstreloch na 31. mieste (+2:20,5), jej sestra Mária bola po štyroch chybách 49. (+3:03,0).

Júlia Machyniaková netrafila dva terče a obsadila 66. pozíciu s mankom 3:47,0. Tesne jej tak ušla miestenka do sobotnej stíhačky, v ktorej sa predstaví 60 najlepších.

Biatlon

dnes 16:22
