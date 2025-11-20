Po operácii sa vracia v plnej sile. Česká hviezda je pripravená na štart sezóny

PRAHA. Biatlonistka Markéta Davidová sa po marcovej operácii vyskočenej platničky vracia do Svetového pohára.
Bývalá majsterka sveta je v nominácii na úvodné dve zastávky seriálu v Östersunde a Hochfilzene.
Nová sezóna sa začne vo švédskom stredisku v sobotu 29. novembra. Zloženie českého tímu oznámil biatlonový zväz na svojom webe.
Minulú sezónu pokazili Davidovci problémy so chrbtom, ktoré mala od decembrového podujatia Svetového pohára v Hochfilzene.
Najprv vyskočenú platničku liečila konzervatívne a v marci bežala šprint v Novom Meste na Morave, ďalšie preteky ale musela opäť vynechať. Následne sa podrobila operácii.
Na konci augusta už sa Davidová objavila v exhibícii v Drážďanoch a o mesiac neskôr štartovala na majstrovstvách republiky v letnom biatlone v Letohrade. Medzitým napriek zdravotnej pauze ovládla po šiesty raz anketu Biatlonista roka.
Nomináciu na štart nového ročníka Svetového pohára mala dvadsaťosemročná majsterka sveta vo vytrvalostnom pretekoch z roku 2021 istú na základe výsledkov v minulej sezóne. Rovnako na tom boli Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Jonáš Mareček.
Svoje pozície potvrdili v nominačných pretekoch vo Vuokatti, kde Davidová vyhrala šprint a preteky s hromadným štartom pred Luciou Charvátovou. Medzi mužmi ovládol šprint Hornig, ktorý v pretekoch s hromadným štartom nestačil až vo finiši na Krčmára.
Ďalšími členmi reprezentácie v úvode Svetového pohára budú Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Tereza Vinklárková, ktorí si nomináciu vybojovali vo Vuokatti na záver dvojtýždňového sústredenia. Vo fínskom stredisku sa na štart sezóny pripravovalo päť reprezentačných výberov.
"Z môjho pohľadu to bolo veľmi povedené sústredenie. Všetky tímy trénovali na jednom mieste a zvlášť pre mladých športovcov to bolo motivačné," povedal športový riaditeľ biatlonového zväzu Ondrej Rybár.
"Nominačné preteky mali vysokú úroveň a som rád, že sa v nich presadili športovci z rôznych tímov. Videli sme, že každý tím maká naplno, " uviedol.