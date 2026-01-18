Bátovská Fialková: Forma je dobrá a nohy ma poslúchajú. Musím však triafať terče

Paulína Bátovská Fialková vstupovala do stíhacích pretekov v Ruhpoldingu z veľmi sľubnej východiskovej pozície.
Slovenka štartovala z 12. miesta a vzhľadom na tesné rozdiely medzi pretekárkami mala reálnu šancu posunúť sa smerom k elitnej desiatke.
„Pred ňou sú kvalitné pretekárky a do najlepšej desiatky sa dostali všetky líderky Svetového pohára. Bude náročné sa posunúť vpred. Musí sa chytiť na prvých dvoch streleckých položkách, aby bola v kontakte s čelom pretekov,“ povedala priamo zo strediska Ruhpolding expertka STVR Ivona Zvaríková.
VIDEO: Zostrih stíhacích pretekov žien v Ruhpoldingu
V dejisku opäť panovali takmer ideálne podmienky, ktoré lákali k rýchlemu tempu a presnej streľbe.
„Opäť vládne bezvetrie. Fúka však jemný vietor, ktorý môže narobiť problémy. Trať je tvrdá s primrznutým snehom. Budú to dynamické preteky s množstvom núl,“ priblížila bývalá biatlonistka.
Strelecká katastrofa
Práve jemný vietor však výrazne skomplikoval preteky Anastasii Kuzminovej, ktorá sa chcela posunúť z 29. miesta po šprinte.
Už na prvej streľbe netrafila trikrát a prakticky okamžite stratila kontakt s popredím.
„Prvú položku som nevnímala tragicky. Uvažovala som celé kolo, či to bolo pre vietor. Povedala som si, že sa to stáva a mám pred sebou ešte tri položky. Je pravda, že strelnica pôsobí pokojne, ale jemné zmeny vetra môžu ovplyvniť výkony športovcov,“ zhodnotila.
Skúsená reprezentantka sa však nevyvarovala ďalších zaváhaní a celkovo absolvovala až deväť trestných okruhov, čo znamenalo výrazný prepad poradím až na 54. miesto.
„Dúfam, že dnes som vyčerpala všetku smolu, čo som mala. Môj výkon mohla ovplyvniť aj mierna únava, predchádzajúce preteky boli napäté a s mnohými emóciami. Tieto preteky mi nevyšli na žiadnej streleckej položke. Smolu však treba rozdýchať a do Nového Mesta na Morave pôjdem s čistou hlavou,“ uzavrela.
„Takéto preteky sa stávajú. Dnes jej to vôbec nevyšlo. Vietor sa trošku zdvihol a robil problémy. Jej chyby však boli skôr výškové. Trať je dynamická a biatlonistka prichádza na strelnicu vo vyšších pulzoch. Je zadýchaná. Takýto výsledok však treba hodiť za hlavu,“ doplnila Zvaríková.
Opatrnosť nepomohla
Ani Bátovská Fialková sa nevyhla trestným kolám. Na každej zo štyroch streleckých položiek minula jeden terč a postup v poradí sa jej postupne vzďaľoval.
„Neboli to rozhodené položky, ale vždy jej jedna rana ušla. Treba sa dostať do psychickej pohody. Ona strieľať vie,“ analyzovala expertka.
„Je to nepodarená streľba. Chcela som sa chytiť na streľbe v ľahu, dávala som si pozor. Napriek tomu tam boli chyby. Snažila som sa aspoň na trati zo všetkých síl bojovať. Vydala som zo seba maximum. Aj vďaka tomu som udržala pozíciu v elitnej dvadsiatke,“ komentovala Bátovská Fialková.
Slovenská reprezentantka však opäť potvrdila svoju bežeckú silu. Dosiahla piaty najrýchlejší bežecký čas, ktorý ju napokon vyniesol na konečné 17. miesto.
„Forma je dobrá, ešte by sa to malo stupňovať. Je to aj o psychickej a mentálnej pohode. Keď ma nohy poslúchajú, môžem ísť do súbojov. S týmto som spokojná, ale musím triafať terče. Na takýchto strelniciach to musia byť nulové položky,“ pokračovala.
Víťazka nebola spokojná
Víťazkou pretekov sa stala Francúzka Lou Jeanmonnotová. Pred druhou Švédkou Hannou Öbergovou finišovala s takmer 11-sekundovým náskokom, tretia bola jej krajanka Camille Benedová.
Ani víťazstvo však pre ňu nebolo úplne bez výhrad, keďže v záverečnej stojke minula jeden terč.
„Mojím hlavným cieľom bola čistá streľba v poslednej položke. Viem, že je to tu veľmi dôležité. Preto nie som naozaj šťastná, hoci inak bolo všetko skvelé,“ povedala pre IBU.
V poslednom kole mala obavy, že Švédka znižuje stratu.
„Necítila som sa veľmi dobre. Viem, že moja najsilnejšia časť je finiš, preto som sa snažila trochu si naň šetriť sily. Nakoniec ma v poslednom stúpaní nedobehla, tak som v tej chvíli dala zo seba všetko, čo som mala, a stačilo to,“ doplnila.
Francúzka tak zaznamenala pätnáste víťazstvo v kariére a zároveň navýšila svoj náskok na čele Svetového pohára.