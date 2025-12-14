Pomalší štart, no skvelý finiš. Nórka oslavuje premiérove prvenstvo vo Svetovom pohári

Svetový pohár v behu na lyžiach - Davos
Ženy 10 km voľne - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Karoline Simpsonová-Larsenová
Nórsko
26:34,9 min
2.
Moa Ilarová
Švédsko
+ 2,1 s
3.
Astrid Öyre Slindová
Nórsko
+ 2,2 s
Nórska bežkyňa na lyžiach Karoline Simpsonová-Larsenová zvíťazila v nedeľných pretekoch žien na 10 km voľne na podujatí Svetového pohára v Davose.
Vo švajčiarskom stredisku vyhrala s náskokom 2,1 sekundy pred Švédkou Moou Ilarovou a tešila sa z premiérového triumfu v prestížnom seriáli. Na pódiu ich doplnila ďalšia Nórka Astrid Öyre Slindová (+2,2).
Dvadsaťosemročná Simpsonová-Larsenová mala pomalší štart do pretekov. Na prvom medzičase mala siedmy najlepší čas, no po 2,7 km bola tretia a po 7 km už druhá v tesnom závese za vedúcou Slindovou.
V záverečnom úseku Simpsonová-Larsenová zabrala a v cieli mohla oslavovať prvé víťazstvo v kariére.
Doteraz nikdy nestála na pódiu, jej najlepším výsledkom v SP bolo šieste miesto v novembrových pretekoch na 20 km voľne s hromadným štartom vo fínskej Ruke.
„Neviem, ako to slovami opísať. Ničomu nerozumiem,“ povedala podľa nórskej televízie TV2.