Pomalší štart, no skvelý finiš. Nórka oslavuje premiérove prvenstvo vo Svetovom pohári

Nórska bežkyňa na lyžiach Karoline Simpsonová-Larsenová.
Nórska bežkyňa na lyžiach Karoline Simpsonová-Larsenová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|14. dec 2025 o 16:10
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Davos

Ženy 10 km voľne - výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Karoline Simpsonová-Larsenová

Nórsko

26:34,9 min

2.

Moa Ilarová

Švédsko

+ 2,1 s

3.

Astrid Öyre Slindová

Nórsko

+ 2,2 s

Nórska bežkyňa na lyžiach Karoline Simpsonová-Larsenová zvíťazila v nedeľných pretekoch žien na 10 km voľne na podujatí Svetového pohára v Davose.

Vo švajčiarskom stredisku vyhrala s náskokom 2,1 sekundy pred Švédkou Moou Ilarovou a tešila sa z premiérového triumfu v prestížnom seriáli. Na pódiu ich doplnila ďalšia Nórka Astrid Öyre Slindová (+2,2).

Dvadsaťosemročná Simpsonová-Larsenová mala pomalší štart do pretekov. Na prvom medzičase mala siedmy najlepší čas, no po 2,7 km bola tretia a po 7 km už druhá v tesnom závese za vedúcou Slindovou.

V záverečnom úseku Simpsonová-Larsenová zabrala a v cieli mohla oslavovať prvé víťazstvo v kariére.

Doteraz nikdy nestála na pódiu, jej najlepším výsledkom v SP bolo šieste miesto v novembrových pretekoch na 20 km voľne s hromadným štartom vo fínskej Ruke.

„Neviem, ako to slovami opísať. Ničomu nerozumiem,“ povedala podľa nórskej televízie TV2.

Beh na lyžiach

