Nórska dominancia vo Švajčiarsku. Slováci v závere výsledkovej listiny

Nórski bežci na lyžiach ovládli nedeľné preteky na 10 km voľnou technikou v rámci podujatia Svetového pohára vo švajčiarskom Davose.
Z triumfu sa tešil Einar Hedegart, ktorý zvíťazil s náskokom 11,7 sekundy pred Haraldom Östbergom Amundsenom a ďalším krajanom Mattisom Stenshagenom (+18,8).
Z trojice slovenských reprezentantov sa najvyššie umiestnil Peter Hinds na 84. priečke (+2:49,4 min).
Nóri dominovali v súťaži, obsadili prvých päť miest a v prvej osmičke mali až siedmich zástupcov. Hedegart, ktorý pred sezónou „presedlal“ z biatlonu primárne na beh, slávil druhý triumf v kariére v prestížnom seriáli.
Pred týždňom zvíťazil na 10 km voľne na domácej pôde v Trondheime. Dvadsaťštyriročný pretekár sa od úvodu držal medzi najlepšími, po 5 km sa dostal do vedenia a udržal si ho až do konca.
Obhajca veľkého glóbusu a líder celkovej klasifikácie Johannes Hösflot Kläbo skončil na štvrtom mieste (+24,1), piaty bol líder podaria v dlhých behoch Martin Löwström Nyenget (+30,6). Z pretekárov mimo Nórska bol najlepší Brit Andrew Musgrave na šiestej pozícii.
Zo Slovákov skončil Hinds 84., Andrej Renda sa umiestnil na 93. priečke (+3:31,6) a Matej Horniak bol 99. (+3:42,3).
O 13.45 h sa na rovnakej trati predstavia v Davose aj ženy.