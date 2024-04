Prišiel len pred pár dňami. Američan v drese Skalice ohúril skvelým zápisom, favorit padol

Americký nadhadzovač prišiel do Skalice iba pred pár dňami a v sobotu naskočil do svojho prvého zápasu v slovenskej lige.

Pálkarov frustroval hlavne kombináciou svojich nadhodov a 20 z nich odišlo z boxu so strikeoutom, čo je počin, aký sa len tak v bejzbalovom zápase nevidí.

Veď v severoamerickej MLB sa to podarilo za 150 rokov iba štyrom hráčom. S istotou je tento výkon rekordom skalického klubu.

Trnavu zdolali prvýkrát v klubovej histórii

„Podal excelentný výkon. Nikto sme to nečakali. Ešte pred zápasom sme si robili srandu, koľko dá strikeoutov, ale reálne sme také číslo nečakali. Trnavu sme porazili prvýkrát v klubovej histórii. Je to pre nás výborný vstup do sezóny,“ neskrýval spokojnosť manažér Skalice Radovan Nespala.