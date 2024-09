Sledovali ho tajne, o záujme nič netušil. Do Japonska smeruje prvý Čech

Po úspechu českej bejzbalovej reprezentácie na World Baseball Classic sa chvíľu hovorilo o možnosti, že by niektorý z reprezentantov mohol podpísať zmluvu s japonskou profesionálnou organizáciou pôsobiacou v NPB. Po takmer dvoch rokoch čakania je táto možnosť realitou, pretože Marek Chlup podpísal zmluvu s Yomiuri Giants. Bolo to vystúpenie Českej republiky na najlepšom medzinárodnom turnaji v slávnom Tokyo Dome, kde český bejzbalista svojím výkonom zaujal zástupcov Giants. Japonskí fanúšikovia si ho pamätajú najmä pre jeho tvrdý zásah po nadhode jednej z bejzbalových megahviezd Rokiho Sasakiho.

"Videli ma, keď sme hrali s naším tímom v Japonsku na World Baseball Classic. Odvtedy ma sledovali, o čom som vôbec nevedel. Tajne lietali na moje zápasy a sledovali ma. Nakoniec sme sa v lete spoločne dohodli. Táto ponuka prišla z ničoho nič. Mal som niekoľko týždňov na plánovanie. Táto príležitosť by sa asi nezopakovala, tak som ju využil," prezradil Marek Chlup. Nie je nezvyčajné, že hráč je v kontakte s tímom dlhší čas a postupne obe strany zdieľajú svoje nápady a nájdu cestu k vzájomnej dohode. V tomto prípade však český reprezentant netušil o záujme klubu. Naučia ho japonský bejzbal "Netušil som, že sa niečo také môže stať. Od World Baseball Classic uplynuli dve sezóny a zrazu mi zavolal skaut z Giants, že sa so mnou chcú stretnúť a pravdepodobne mi ponúknuť zmluvu," prezrádza český bejzbalista. "Podpísal som zmluvu do nižšej ligy. Giants sú jednou z najväčších organizácií v Japonsku. Sú jedni z mála, ktorí majú dva farmárske tímy a ja začnem na najnižšej úrovni. Mojím cieľom bude dostať sa do najvyššej japonskej ligy, NPB."

Český bejzbalista Marek Chlup (Autor: Baseball Czech/Matyáš Fous)

Okrem toho sa klub na hráča netlačí a obe strany podpísali zmluvu do novembra 2025. Marek Chlup bude mať dostatok času na to, aby na sebe pracoval a prebojoval sa cez obe farmy do hlavného tímu. "Dostal som informácie od skautov a šéfov organizácie, že ma chcú rozvíjať ako mladšieho hráča. Chcú ma naučiť japonský bejzbal. Budem mať viac priestoru na učenie a nemusím mať hneď výsledky. Myslím, že ma chcú na dlhšie obdobie. Ale pre cudzincov v Japonsku sú limity a ja tam budem jedným z mála. Profesionálny šport funguje tak, že ak niekto nehrá dobre, okamžite si nájdu náhradu. Takže dostanem viac šancí, ale zároveň budem musieť byť produktívny," hovorí s pokorou.

Klubu sa páčilo, že sa nevzdal Pre Chlupa to bude pokračovanie jeho profesionálnej kariéry. V posledných dvoch rokoch pôsobil v American Association v tíme Lake Country DockHounds. Minulý rok vstúpil do súťaže vo veľkom štýle, ale tento rok nebol taký úspešný aj kvôli zraneniu. "Tento rok som nemal takú úspešnú sezónu, ale Giants sa páčilo, že som sa nevzdal. Podľa nich sa musím naučiť vyrovnať sa so zlyhaním. V bejzbale a najmä v japonskej lige bude veľa zlyhaní. Ale páčilo sa im, ako som to zvládol a povedali mi veci, o ktorých si mysleli, že by som ich mohol zlepšiť. Dajú mi šancu a je len na mne, ako sa s tým vysporiadam," dodáva hráč, ktorý tento rok nosil aj dres pražského Tempo v českej Extralige. Tento týždeň by mal český bejzbalista odletieť do krajiny vychádzajúceho slnka a okamžite sa zapojiť do akcie. Klub na nič nečaká a mal by okamžite zapojiť hráča do akcie. "Plán je ukončiť sezónu v Japonsku s tretím tímom Giants, ku ktorému sa pripojím. Ich sezóna trvá do konca októbra. Ihneď ako prídem, tak naskočím do zápasov. Po absolvovaní programu s národným tímom sa vrátim do Giants a pravdepodobne pôjdem do kempu v Miyazaki s ich najväčšími talentmi. Koncom novembra sa vrátim domov, absolvujem tu zimnú prípravu a začiatkom budúceho roka sa vrátim do Japonska," prezradil Marek Chlup. Manažérovi českého národného tímu Pavlovi Chadimovi by tak nemal chýbať počas novembrových zápasov v Ázii. Česi odohrajú štyri zápasy proti svetovej jednotke Japonsku a Taiwanu, ktorý je v rebríčku Svetovej bejzbalovej a softbalovej konfederácie tretí.

Motiváciou je aj ikonický štadión Samotná organizácia Yomiuri Giants je najznámejším a najúspešnejším bejzbalovým klubom v Japonsku. Klub bol založený v roku 1934 a môže sa pochváliť 31 japonskými majstrovskými titulmi. Giants ich nazbierali 22 od roku 1950, keď bola vytvorená ich Nippon Baseball League, ktorá je považovaná za druhú najlepšiu ligu na svete, hneď za severoamerickou MLB. Svoje domáce zápasy hrajú na legendárnom krytom štadióne Tokyo Dome, kde česká reprezentácia práve hrala na World Baseball Classic 2023. Ak by sa Marek Chlup dostal do hlavného tímu, neprišiel by do úplne neznámeho prostredia.

Český bejzbalista Marek Chlup (Autor: Baseball Czech/Matyáš Fous)

"Je to skvelá predstava, že Tokyo Dome bude jedného dňa mojím domácim štadiónom a budem tam chodiť každý deň na zápasy. Mal som šťastie, že som tam odohral niekoľko zápasov s národným tímom a každý z nich bol ako sen. Keď si predstavím, že tam mám možnosť hrať a bude to môj domáci štadión, je to veľká motivácia. Motivuje ma to pokračovať v práci a je to vízia, ku ktorej sa môžem postupne dostať," dodáva dvadsaťpäťročný hráč bejzbalu.

Japonskí fanúšikovia mu píšu dodnes Obdiv domácich fanúšikov si Česi získali aj na turnaji v Japonsku a mnohí z nich stále idú v šľapajach jednotlivých reprezentantov. Inak tomu nie je ani v prípade Mareka Chlupa. "Dodnes mi japonskí fanúšikovia už píšu a posielajú rôzne veci. Je to ďalší znak toho, aký populárny je bejzbal v Japonsku a akú stopu sme tam my Česi zanechali. Stále ma sledujú aj na sociálnych sieťach, takže sa teším na to, čo sa stane, keď tam budem hrať. Je to ďalšia vec, ktorá ma v tomto športe motivuje a jedna z vecí, na ktorú sa teším do Japonska. Fanúšikovská kultúra je tam prvotriedna, takže je to ďalšia motivácia prebojovať sa do hlavného tímu, pretože každý zápas by som hral pred štyridsiatimi tisíckami divákov," hovorí s úsmevom. Po dlhých šiestich rokoch práce na univerzite a v nezávislej lige v Spojených štátoch sa presťahuje na druhý koniec Tichého oceánu. Stal sa tak prvým českým hráčom, ktorý nielenže podpísal zmluvu s organizáciou NPB, ale plánuje zostať v Japonsku viac ako jednu sezónu.