Českí bejzbalisti opäť nadchli Japonsko, obyčajný chlapec z Ostravy si užil aplauz

Nastupovali ako najväčší outsideri, no opäť získali nevídanú pozornosť.
Českí bejzbalisti sa po troch rokoch predstavili druhý raz v histórii na World Baseball Classic, turnaji pre dvadsať najlepších tímov sveta.
Hoci v základnej skupine utŕžili štyri prehry a skončili na poslednom mieste (celkovo 19.), ich príbeh opäť rezonuje vo svete.
Amatéri proti milionárom
Senzáciou bol už premiérový postup na World Baseball Classic 2023.
Česko vtedy spoznávalo neznámych športových hrdinov, ktorí sa v amatérskych podmienkach pripravujú na súboj s profesionálmi zarábajúcimi státisíce až milióny eur.
Divákom televízneho programu 168 hodín sa predstavil hasič Martin Schneider, učiteľ zemepisu a telocviku Arnošt Dubový, či reprezentačný tréner Pavel Chadim, povolaním neurológ.
Najskúsenejším hráčom českého tímu bol Martin Červenka, ktorý si v USA zahral v Minor League Baseball, čo je nižšia zámorská súťaž, z ktorej čerpajú hráčov kluby prestížnej Major League Baseball (podobne ako hokejová AHL a NHL).
Česi odohrali pri veľkej premiére zápasy v Tokiu v miestnom ikonickom stánku Tokyo Dome pre 45-tisíc divákov a práve v súboji proti domácim hviezdam (2:10), kde dlho vzdorovali najväčšiemu favoritovi, si vyslúžili rešpekt publika i súperov.
Technik inžinieringu Ondřej Satoria vtedy vyautoval najlepšieho hráča sveta s platom 70-miliónov dolárov ročne Šóheia Ótaniho.
Ten sa po zápas s českými hráčmi odfotil a počas turnaja nosil na hlave šiltovku českého bejzbalového tímu.
Vďaka víťazstvu nad Čínou v skupine si Česi zabezpečili účasť aj na nasledujúcom ročníku World Baseball Classic.
Medzitým dosiahli ďalší úspech - na majstrovstvách Európy 2025 získali historickú medailu - bronz.
Pálkar Marek Chlup podpísal ročný kontrakt s tímom japonskej profesionálnej súťaže NPB Yomiuri Giants - ako prvý hráč, ktorý vyrastal v Európe.
Nadviazal na štvoricu krajanov, ktorí hrali kedysi dávno zámorskú MLB. Posledný z nich, Frank Rooney alias František Rovný, rodák z Poděbrad, odpálil v roku 1914 ako prvý rodený Čech homerun.
Technik sa lúčil aplauzom
Marec 2026. Opäť zaplnený štadión Tokyo Dome, repríza súboja Japonsko - Česko. V akcii znovu Ondřej Satoria. Akurát Šóhei Ótani chýbal, Japonci ho šetrili na vyraďovacie súboje.
Satoria vo svojom rozlúčkovom zápase s reprezentačnou kariérou opäť nadchol Japoncov a zaujal svet.
Svojimi nezvyčajne pomalými nadhodmi nedovolil za takmer päť zmien uhrať favoritovi ani bod. Potom musel striedať. Japonci zlomili odpor Čechov až v ôsmej zmene a napokon vyhrali 9:0.
VIDEO: Japonci a diváci tliekajú Satoriovi za jeho inšpiratívnu kariéru
Satoriu však vyprevádzal z ihriska aplauz v stoji.
„Necítil som vôbec žiadnu nervozitu. Jednoducho som tam prišiel s tým, že budem hádzať striky a uvidíme, čo z toho bude. Keď vám tlieska celý Tokyo Dome, je to niečo neuveriteľné. Najkrajšie pocity.
Ale musím povedať, že sa v takých situáciách necítim komfortne. Snažil som sa radšej niekam schovať, aby pozornosť nebola upriamená na mňa,“ vravel pre ČTK po zápase proti Japoncom.
Príbeh 29-ročného českého bejzbalistu si všimla aj oficiálna stránka MLB
„Je to ako odmena za celý môj život s bejzbalom, pretože v Česku ma nikto nepozná. Som jednoducho obyčajný chlapec z Ostravy, ale tu ma rešpektujú a chcú, aby som sa podpisoval na loptičky,“ vysvetľoval.
Japonsko navštívil Satoria aj vlani na jeseň a zaskočila ho srdečnosť domácich.
„Bola tam dokonca pani, ktorá začala plakať, keď som jej podal ruku a podpísanú kartičku. Uvedomil som si, že si nás tu ľudia vážia za to, čo sme dokázali,“ dodal.
Po návrate z turnaja nastúpi Satoria v Ostrave opäť do práce v Českých energetických závodoch, kde má na starosti inžiniering vysokého a nízkeho napätia.
Z domu vyráža ráno o 5.45, aby bol o šiestej na parkovisku pred prácou.
„Máme pružný pracovný čas a ja som si vybral ten najbolestivejší – prísť ráno o šiestej a skončiť o druhej,“ vysvetlil bejzbalista, ktorý sa o šiestej večer už hlási tréningu ostravských Arrows.
Za Česko vďaka predkom
Ďalšou zaujímavou postavou v českom tíme je Terrin Vavra. Bývalý americký profesionál z tímu Baltimore Orioles s angažmánom v Mexiku reprezentuje Česko vďaka predkom.
Na to, aby dokázal svoj pôvod, najal si služby genealóga.
„S otcom sme dokonca šli do okresu, kde sa narodili a zomreli naši prarodičia a praprarodičia, a získali sme všetky rodné a úmrtné listy.
Dokumenty v Česku našla tá genealogická spoločnosť, predkovia žili niekde kúsok za Prahou, takže všetko do seba zapadlo,“ citovala hráča stránka baseball.cz
Účasť na ďalšom World Baseball Classic si Česi budú musieť vybojovať v kvalifikácii.
Ich najbližší cieľ je však účasť na prestížnom turnaji WBSC Premier12 v roku 2027 a na olympijských hrách v Los Angeles o rok neskôr.