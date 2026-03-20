V hustom snežení sa najlepšie darilo Švédke. Zdolala aj úradujúcu olympijskú šampiónku

Linn Svahnová. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. mar 2026 o 19:36
Líderka boja o veľký krištáľový glóbus Digginsová bola piata.

Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová sa stala víťazkou piatkových pretekov na 10 km klasicky s intervalovým štartom v rámci Svetového pohára v americkom Lake Placid.

V cieli mala náskok 1,4 s pred druhou krajankou Fridou Karlssonovou a 22,1 pred treťou Nórkou Heidi Wengovou. 

Dvadsaťšesťročná Svahnová si pripísala tretí triumf v sezóne, predchádzajúce dva zaznamenala v šprinte. O svojom triumfe pred úradujúcou olympijskou šampiónkou v tejto disciplíne rozhodla v sychravom počasí za intenzívneho sneženia až v úplnom závere.

VIDEO: Momenty z jazdy Svahnovej

Na poslednom medzičase 1,2 km pred cieľom zaostávala Svahnová za Karlssonovou ešte o 3,1 s. Líderka boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová obsadila 5. priečku s mankom 35,5 s na čelo. 

Bežcov čakajú v americkom stredisku ešte záverečné dva preteky v sezóne. V sobotu šprint voľne a v nedeľu preteky na 20 km s hromadným štartom voľne. 

Beh na lyžiach

