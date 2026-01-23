Slováci zdolali len 4 družstvá a skončili už v kvalifikácii. Tímový šprint ovládli Nemky a Nóri

Harald Östberg Amundsen.
TASR|23. jan 2026 o 15:56
Slovenskí reprezentanti stratili na víťazný tím kvalifikácie viac ako 30 sekúnd.

Nemecké bežkyne na lyžiach Laura Gimmlerová, Coletta Rydzeková a nórska dvojica Harald Östberg Amundsen, Einar Hedegart triumfovali v tímšprinte voľnou technikou na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Gomse.

Nemky za seba vo finále odsunuli dva nórske tandemy, na druhej priečke skončili Astrid Öyre Slindová s Julie Bjervig Drivenesovou a tretie boli Karoline Groettingová s Tiril Udnes Wengovou.

Medzi mužmi skončili za víťaznou nórskou ekipou Taliani Elia Barp a Federico Pellegrino, pódium doplnili Ben Ogden a Gus Schumacher z USA.

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Jáchym Cenek neuspeli v kvalifikácii. V konkurencii 29 dvojíc obsadili nepostupové 25. miesto so stratou 31,42 sekundy na najrýchlejších Švajčiarov. Do finále súťaže sa prebojovalo 15 tímov.

Hinds figuruje v slovenskej nominácii na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Beh na lyžiach

