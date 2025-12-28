Slovenskí bežci na lyžiach nedokázali postúpiť z kvalifikácie. V Taliansku vládne Nór

Slovenskí bežci na lyžiach nepostúpili z kvalifikácie nedeľného šprintu voľnou technikou na Tour de Ski v talianskom Dobbiacu. Peter Hinds obsadil 72. miesto a Jáchym Cenek figuroval na 95. priečke.
Najrýchlejší bol v kvalifikácii hviezdny Nór Johannes Hösflot Kläbo časom 2:27,15 minúty, hranicu postupu medzi najlepšiu tridsiatku nastavil na 2:32,51 min Jaume Pueyo zo Španielska.
Za týmto časom zaostal Hinds o 6,16 sekundy, Cenek bol pomalší o ďalších 3,47 sekundy.
Celkovo bolo na štarte 121 pretekárov, vyraďovacia fáza sa začína o 14.15 h pretekmi žien, muži budú v akcii od 14.45.